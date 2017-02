En un article a la Vanguardia Borja de Riquer afirma que " Els tres darrers segles de monarquia unificadora no han aconseguit trobar un encaix satisfactori per a la majoria dels catalans i ha predominat la sensació de no veure's prou reconeguts dins les Espanyes oficials".

Explica l'historiador que "Els sentiments d'identitat són el fruit d'una llarga construcció històrica que es va configurant en funció de moltes circumstàncies. Així, aquests sentiments s'han modificat força a l'Estat espanyol els darrers anys. Avui les més recents enquestes ens mostren que la identificació en exclusiva amb l'Espanya nació única és cada cop més minoritària a totes les comunitats autonòmiques. I és evident que aquestes identificacions venen molt determinades per la relació existent entre la pròpia comunitat i el que apareix com l'Espanya oficial".



Després Riquer fa un repàs a les diverses concepcions que s'han tingut d'Espanya en els últims anys començant per la del govern de Suàrez i acabant amb la de Rajoy i ens diu que "La imatge actual d'Espanya no ha arrelat com a projecte col·lectiu a Catalunya. Ni el model politicoadministratiu, ni el ­règim fiscal, ni el programa cultural, ni els trets simbòlics tenen l'assentiment de la majoria dels catalans. I davant d'aquesta realitat expressada als carrers i a les urnes, ens trobem amb uns partits espanyols mancats d'ambició per a explorar nous camins polítics. Estan aferrats a un model polític en crisi, però que els beneficia i no volen deixar de controlar. D'aquesta manera avui som molts els qui no ens sentim identificats amb aquesta vella Espanya incapaç de renovar-se i d'emmotllar-se a la diversa de la societat hispànica".





Així conclou Riquer "si al final resulta que el dilema està en triar entre l'Espanya que representen Mariano Rajoy o Susana Díaz, o una hipotètica Catalunya lliure i per definir, em penso que la segona opció és la més coherent i més esperançadora. De fet, es pot ben dir que no ens han deixat un altre camí"