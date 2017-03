En el XIX Congrés de la JNC, el president de la Generalitat recorda que el Consell d'Europa adverteix l'Estat per la nova llei del TC i qualifica el govern espanyol de "modernofòbic"





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que "davant dels que es miren els reptes i desafiaments del futur amb estat d'alarma i de setge, ens proposem construir un estat excepcional". Amb aquestes paraules el president Puigdemont ha respost les amenaces que arriben per part d'institucions de l'Estat apel·lant a l'article 116 o a l'article 155 de la Constitució Espanyola. Des del XIX Congrés de la JNC celebrat a Vilanova i la Geltrú, el president Puigdemont ha qualificat l'Estat espanyol de "modernofòbic, perquè té al·lèrgia als canvis profunds, considera que ja és perfecte i que aquests canvis l'obliguen a qüestionar-se a si mateix li suposen una molèstia", fent referència així a l'anhel de poder decidir el futur polític del poble català.







En aquest sentit, el president Carles Puigdemont ha recordat l'advertiment que el Consell d'Europa ha fet a l'Estat, censurant la Llei orgànica Constitucional i posant de manifest que l'executiu espanyol ha de garantir la neutralitat del TC i la separació de poders: "El Consell d'Europa ho acaba d'advertir i els ha dit que per aquest camí acabaran igual que alguns països ben diferents als que representen la democràcia". Per això, el president Puigdemont ha assenyalat que en el context actual, marcat per la globalització en ple segle XXI, "necessitem estats moderns i eficaços no aquells propis del segle XIX i del segle XX; necessitem estats on la gent decideixi més sovint". "Proposem com a majoria de país donar el dret a decidir als nostres ciutadans allà on vulguin decidir", ha reblat.







Amb un Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú ple a vessar, el president Puigdemont ha lloat la tasca portada a terme per la Joventut Nacionalista de Catalunya i ha emplaçat els joves assistents a estar preparats per donar resposta a "un context global marcat pel canvi climàtic, els conflictes incessants –que no són anècdotes- i que ens apel·len a tots nosaltres; vivim en una societat hiperconnectada abocada a canvis profunds i radicals". El portaveu del Partit Demòcrata al Congrés, Francesc Homs, ha assistit amb el president Puigdemont a aquesta segona jornada del XIX Congrés de la JNC. Homs ha rebut un càlid i llarg aplaudiment a l'espera que el Tribunal Suprem dictamini sentència el judici del 9N i haver possibilitat que els ciutadans de Catalunya poguessin votar sobre el futur polític de Catalunya.







També ha intervingut el president de la JNC i diputat del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats, Sergi Miquel, remarcant que "la regeneració ja no és un fi sinó un mitjà i el millor company de viatge que fa que una organització com la nostra pugui ser millor per arribar als joves d'aquest país". Miquel ha subratllat que "l'exigència, la transparència i el bon govern ens fa més forts, més madurs i ens apropa més a l'objectiu de sumar joves a l'objectiu de la llibertat i d'un projecte de centre ampli i progressista".