Josep Cuní deixarà 8tv quan acabi la temporada

Canvi estructural a 8tv, la televisió del Grupo Godó. El seu periodista estrella, Josep Cuní, responsable del programa d'actualitat que s'hi emet cada vespre, deixarà la cadena a final de temporada. La direcció de l'emissora ha decidit no comptar amb el conductor de 8 al dia ni amb el seu equip la propera temporada,

segons que han confirmat diverses fonts a NacióDigital.La cadena no preveu una renegociació de les condicions que permeti renovar per a la temporada 2017-2018. En conversa amb aquest diari, Cuní ha recordat que té contracte en vigor fins a l'estiu i que encara no ha rebut cap comunicació oficial de la direcció. El periodista ha afegit que no ha decidit quin serà el seu futur professional i s'emplaça al maig per anunciar-lo.



La sortida de Cuní no posa en risc, tal com s'havia especulat en algun moment per les seves baixes xifres d'audiència i el tancament de balanços en pèrdues, la continuïtat de la cadena, que té en Alfons Arús i el seu magazín de migdia Arucitys l'altra gran aposta. Sí que obligarà, però, a reorganitzar i redefinir el prime time i a buscar una solució pels informatius. La cadena té poc personal (no més d'una vintena de treballadors) i els informatius estan plenament integrats al programa de Cuní.



Ell és qui, a través de la seva productora, Broadcaster -que presideix i que té com a directora general la seva filla Noemí Cuní-, posa els periodistes i els tècnics per fer el programa de dilluns a divendres i també els caps de setmana. Són gairebé una trentena de professionals, fet que explica que bona part del pressupost de la cadena es dediqui a Broadcaster a un preu que fonts del Grupo Godó no donen a conèixer (altres del sector el situen entre els 5 i els 6 milions d'euros) però que consideren excessiu.



L'objectiu de fer ombra a TV3



Cuní no ha aconseguit fer ombra a TV3, tal com pretenia en incorporar-se a la cadena privada el 2011 mesos després de l'arribada de CiU al Govern, del bracet de la seva principal col·laboradora, la popular periodista Pilar Rahola, i en el marc d'una forta aposta del Grupo Godó per la seva cadena de televisió. Les audiències del seu programa no són les que fa sis anys esperava la cadena, però sí que tenen a veure amb debilitat del lideratge de la cadena pública. Segons dades del CAC de principis d'aquest curs, les cadenes de la CCMA (amb TV3, que va tancar 2016 l'any líder amb un 11,4%, al capdavant) concentraven un 15,3% de share mentre que les del Grupo Godó (8TV, Rac105 i Barça TV) es quedaven amb un 3,6%. Les del programa de Cuní se solen situar entre el 5% i el 6%, una xifra millor però insuficient per enlairar la cadena.



I què passarà ara amb Cuní? Hi ha un forat i un anhel que podrien encaixar amb el periodista un cop s'executi la seva sortida i la d'una part o la totalitat del seu equip de 8tv. D'una banda, TV3 ha de resoldre la seva sobretaula després que el seu director, Jaume Peral, avancés que Divendres no seguirà la propera temporada. Cuní no va acabar bé amb els anteriors gestors de la cadena (la va deixar quan Mònica Terribas n'era directora) però, a més, representa un retorn al passat d'una televisió que busca innovar en els formats per no perdre més audiència.



L'altra opció que apareix a l'horitzó és la del circuit català de Televisió Espanyola. El director de la televisió pública, Eladio Jareño, català i que abans havia estat director del centre territorial de Sant Cugat, cap de premsa del PP català i mà dreta d'Alícia Sánchez-Camacho, fa setmanes que explica que vol reforçar Sant Cugat, que s'havia anat esllanguit víctima de les retallades. Fins i tot s'ha especulat amb un canal de 24 hores d'informació.



La línia de Cuní amb el procés



Amb quin objectiu? Convertir-la en alternativa a TV3 i a l'independentisme militant que li atribueixen i que, segons les tesis unionistes, explica en bona mesura el suport a l'independentisme. Seria una operació política de gran abast (i també costosa) però per ara Jareño no concreta res als seus interlocutors. El nom de Cuní -més proper a la línia editorial de La Vanguardia que de la de Rac1, també mitjans de Godó, en relació al procés- no crearia, d'entrada, rebuig entre molts dels espectadors de TV3 i apareix a moltes travesses. En els propers mesos Jareño, molt criticat per l'oposició i pels professionals de TVE pel seu biaix, haurà de concretar el seu full de ruta.



Abans d'aterrar al Grupo Godó, Cuní, premiat amb cinc premis Ondas i que té en l'actualitat 63 anys, havia dirigit Els Matins de TV3 (2004-2011). La consagració li va arribar a la ràdio en català, on va ser el pare del magazín matinal des dels micròfons de Catalunya Ràdio, un model que va exportar a les ja desaparegudes Com Ràdio i Ona Catalana amb menys èxit.



