Cessaments i canvis

La situació del Departament de l'Interior es deteriora cada dia que passa tan pel que fa a la seva imatge externa i interna. Els seus professionals perceben una manca absoluta de credibilitat i lideratge fonamentalment pel que fa al director general de la Policia, Albert Batlle i al comissari en cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

El conseller d'Interior, Jordi Jané i el secretari general del Departament, Cèsar Puig en són conscients des de fa mesos de la necessitat de fer canvis radicals, ja que l'ombra de De Alfonso plana sobre els personatges esmentats.



El nomenament de nous caps, doncs, seria un estímul per redreçar el departament i preparar-lo per possibles situacions límits que previsiblement es donaran en els propers mesos.



A costat molt que la ciutadania acceptés i normalitzés la política d'Interior i el fet que Catalunya gaudís d'un model de seguretat propi i seria una llàstima que la feina feta i la credibilitat guanyada fins ara es malbaratés.



El CEEC demana, de nou, que es prenguin les mesures necessàries per dotar la nostra policia d'una direcció política i professional que estigui a l'alçada del moment històric que viu Catalunya. La ciutadania i els professionals de la seguretat així ho reclamen i ho necessiten.



Comissió Política del CEEC