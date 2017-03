El Congrés tomba la petició d'Esquerra per reparar la figura de Companys i de totes les víctimes del franquisme

La comissió Constitucional del Congrés de Diputats ha rebutjat aquest dimecres, per 10 vots a favor i 27 en contra, una proposició no de llei d'Esquerra Republicana per al reconeixement i justa reparació a la figura del President Lluís Companys i a totes les víctimes del franquisme