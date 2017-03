En una conferència al IV Congrés 'Qüestions d'Estat' que organitza Òmnium Cultural Badalona-Barcelonès Nord el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha desgranat les mentides que aquells sectors contraris al referèndum expliquen per intentar aturar "la voluntat majoritària" del poble de Catalunya de decidir el seu futur a les urnes

Elena ha denunciat que "diuen que el referèndum només és per votar la independència i el bategen com a referèndum secessionista. I això és una gran mentida: només busquen allunyar els no independenstistes del referèndum i això no ho permetrem".



El portaveu del PNR ha desglossat dues mentides més que "intenten escampar" per desactivar el referèndum. La primera, "dir que aquest procés és cosa de quatre eixelebrats quan la voluntat de votar uneix el 80% dels catalans i catalanes". "Una altra mentida és dir que votar és il·legal; insistim que el referèndum és legal i és possible, però no hi ha voluntat política per fer-lo", ha afegit.



Joan Ignasi Elena ha reivindicat la feina del Pacte Nacional pel Referèndum com una eina "útil" amb la missió de "mirar als ulls aquells que neguen el referèndum i dir-los que no s'amaguin més en mentides". Una altra feina del PNR, segons Elena, és "tendir ponts sòlids dins el catalanisme polític per garantir-ne la cohesió".





"Vindran temps molt complexes i cadascú tindrà les seves opcions i posicions, totes legítimes", ha advertit el portaveu del grup coordinador, "però demanem que les diferències no ens separin". "La condició de nació ens atorga sobirania i per tant ens dona dret a decidir el nostre futur col·lectiu a les urnes. Tenim dret a votar i aquesta és una veritat que ha arribat per quedar-se i créixer", ha sentenciat Joan Ignasi Elena.