Judicialització inútil

Les imatges del judici de Francesc Homs a la seu del Tribunal Suprem fan recordar el lamentable destí d'un edifici, el convent de les "Salesas Reales", que la dictadura va utilitzar com a escenari de la repressió protagonitzada pel TOP (Tribunal d'Ordre Públic) i que abans ja va hostatjar el Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i

del Comunisme, les dues organitzacions més culpabilitzades pel franquisme. Els líders polítics, socials i culturals de Catalunya amb una llarga trajectòria de servei al país no poden deixar d'inscriure el judici d'Homs amb la persistent repressió del catalanisme per part dels tribunals espanyols. Els judicis en curs contra representants electes són una humiliació gravíssima de la nació catalana. Liquiden el pacte constitucional espanyol. Pretenen desacreditar persones que són referents ètics amb un enorme consens social.



La creixent repressió de l'estat contra Catalunya s'assembla a la voluntat de subordinació que les potències metropolitanes imposaven a les seves colònies. Les lleis de les nacions dominants estaven per sobre de les lleis de les colònies. La lògica econòmica havia d'afavorir els interessos de la metròpolis. La llengua i la cultura de les colònies no podien pretendre un reconeixement equivalent al de la llengua i la cultura del poder central. En la relació entre Espanya i Catalunya els espanyols neguen un diàleg entre subjectes de la mateixa dignitat. Les lleis espanyoles poden inhabilitar polítics catalans però les lleis catalanes no poden inhabilitar, ni en els seus territoris, els polítics espanyols. La hisenda espanyola pot recaptar lliurement a Catalunya però les institucions catalanes no poden recaptar en els seus territoris. El conseller Homs ha de declarar en castellà a Madrid però ni els polítics ni el jutges espanyols no estan obligats a parlar en català a Catalunya.



La defensa dels polítics catalans investigats ha optat fins ara per negar que els seus comportaments polítics no respectessin les lleis vigents. Probablement el desig d'una justícia més alta per part del poble de Catalunya aviat inclinarà la defensa a justificar el dret a l'objecció d'unes lleis i d'uns tribunals que protegeixen exclusivament la integritat de l'estat espanyol però que impedeixen els drets a l'autodeterminació dels ciutadans de Catalunya. La judicialització actual quedarà antiquada i inútil: teatre acceptat provisionalment fins que s'entri en la fase de substitució del marc constitucional. Unes lleis volgudament irreformables caducaran per inutilitat.





Fèlix Martí