Conferència "The Catalan referendum" al Parlament Europeu amb el president de la Generalitat,Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras i el Conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, juntament amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions institucionals i Transparència, Raül Romeva, han exposat el mandat parlamentari que el Govern està tirant endavant per celebrar el referèndum sobre la independència de Catalunya davant de més de 400 persones que aquest vespre han assistit a l'acte The Catalan Referendum, organitzat pels eurodiputats Josep Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Jordi Solé. "Tinguin per segur que aquest any 2017 Catalunya decidirà lliurement el seu futur mitjançant un referèndum legítim, legal, amb totes les garanties democràtiques, eficaç i vinculant", ha manifestat Carles Puigdemont. Una consulta que, ha recordat, és "el mecanisme més clar, més potent i més acceptat internacionalment per mesurar la voluntat d'un poble davant d'una decisió, no pas trivial, sinó històrica".





Puigdemont, ha manifestat que "Europa ha de ser part de la solució" del conflicte entre Catalunya i Espanya, "perquè el que està en joc no és la independència, sinó la democràcia". "És, i ho vull dir de forma clara aquí, un problema europeu" i, per tant, ha avisat, "Europa no podrà mirar cap a una altra banda". "Europa ha de ser part de la solució, per coherència amb els valors i principis democràtics que la inspiren, per pragmatisme i com sempre ho ha fet davant de canvis geopolítics profunds: adaptant-se, amb diàleg polític primer i encaix jurídic després", ha reblat.



El cap del Govern ha reiterat des de Brussel·les que la voluntat és que el referèndum "sigui pactat amb el Govern espanyol, ja que és l'opció més plausible per a tothom", però ha alertat que "no ens aturarem si el Govern espanyol continua obstinat en el no a tot i es nega a qualsevol negociació" i "l'organitzarem igualment", perquè "no pot ser que la intransigència sigui la que s'imposi". En aquest sentit, i malgrat reiterar que "l'oferta de diàleg i consens és permanent i seguirà oberta fins al darrer dia", el president ha titllat de "greu i irresponsable" l'actitud del Govern espanyol, que "fins avui es nega taxativament a qualsevol negociació". I ha lamentat especialment que les úniques decisions que hagi pres "hagin estat perseguir judicialment el procés i judicialitzar la política, amb una utilització de part del poder judicial i del Tribunal Constitucional, en un clar atemptat a la separació de poders i allunyant-se cada dia més dels estàndards de qualitat democràtica de la Unió Europea". "Una persecució en tota regla dels que no pensen com ells, per escarmentar-los i escarmentar-nos a tots".





Puigdemont també ha recordat les causes obertes contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs i Carme Forcadell i ha remarcat que "la noció de democràcia convencional, la que és homologable a les millors democràcies del món, i a la Unió Europea en particular, i la noció democràcia que demostra tenir l'Estat espanyol disten molt". "Jutgin vostès si l'actitud del Govern espanyol és normal, si és acceptable i si és pròpia d'un Estat seriós i realment democràtic", ha preguntat.





Un projecte europeista



El president ha explicat que després del mandat democràtic expressat a les urnes el 2015, el Govern ha estat treballant per crear les estructures d'Estat i la legislació necessàries "per poder actuar com a país independent integrat a la Unió Europea" i fer "una revolució tranquil·la". "Si Catalunya esdevé un nou Estat serà en el marc de la Unió Europea, no ens plantegem cap altre escenari", ha reiterat, i ha destacat que la proposta catalana de referèndum és "profundament europeista". D'una banda, perquè "el catalanisme polític, des dels seus orígens, té com un dels seus valors fundacionals l'europeisme" i Catalunya té una "clara vocació de pertinença al projecte europeu". I, de l'altra, perquè la proposta de referèndum té com a principi fonamentar la "democràcia" i aspira a "arribar a la independència pacíficament, de manera cívica".



El cap del Govern ha dit que un nou Estat català voldria dir "un procés d'ampliació interna sense discontinuïtats, en particular pel que fa a la Unió Econòmica i Monetària i al funcionament del Mercat Interior i les llibertats que hi estan associades".





"Estem desenvolupant l'Agència Tributària amb alts nivells de competència"





Per la seva part, el vicepresident Junqueras ha explicat que el Govern de la Generalitat està desenvolupant l'Agència Tributària Catalana "amb nivells de competència com mai fins ara, amb l'objectiu de poder recaptar en uns mesos tots els impostos a Catalunya". També ha denunciat durant la seva intervenció "l'enorme dèficit fiscal amb el Govern central, que se situa per sobre del 7% del PIB català" i ha mostrat la seva preocupació per l'increment del dèficit a l'Estat i pel fons de reserva per pagar les pensions, que, ha dit, "ha estat utilitzat pel Govern espanyol per finançar la despesa corrent". "Si això continua així probablement veurem com a resultat l'esgotament d'aquest fons", ha advertit.



Oriol Junqueras ha tancat el seu discurs reivindicant que "el que volem és votar, decidir el nostre futur, i contribuir amb la nostra responsabilitat a construir una Europa i una comunitat internacional molt millors". "Som tan responsables que ens agradaria assumir tota la responsabilitat, el mateix nivell de responsabilitat que qualsevol altre estat, i estem convençuts que la democràcia és la millor garantia per fer unes polítiques econòmiques eficients i d'una major justícia social", ha reblat.





"Europa no pot permetre's tancar els ulls a la democràcia"



De la seva banda, el conseller Romeva ha recordat els valors fundacionals de la Unió Europea, i ha manifestat que "Brussel·les ha de mostrar arreu de la Unió que escolta i comprèn els seus ciutadans" si no vol fracassar com a projecte per articular la diversitat dels seus pobles. El conseller d'Afers Exteriors, Relacions institucionals i Transparència s'ha referit a diverses realitats on es juga el futur d'Europa: Escòcia, la crisi de Grècia o el drama de les persones refugiades, perquè "sense resoldre aquesta crisi Europa no serà mai l'Europa que volem". Un altre exemple, ha exposat, és Catalunya, on "Europa també es juga el seu futur i la seva credibilitat, perquè no pot permetre's tancar els ulls a la democràcia".