EN un article al País l'historiador Joan B. Culla afirma respecte el líder del PP a Catalunya "Admetem-ho: la seva situació no és còmoda. Investit "a dit" líder provisional del Partit Popular de Catalunya el juliol del 2015, Xavier García Albiol suma ja un any i mig d'interinitat; i, de cara al congrés que el PPC celebrarà per fi al març,

encara no té la plena seguretat que, seguint els costums més ancestrals de la casa, les jerarquies madrilenyes no li busquin un recanvi menys aspre fins a l'últim minut, amb millor imatge social: aquella mítica rara avis que persegueixen des dels temps de Fraga".





A més a més, segons Culla "en les últimes setmanes, a García Albiol li ha aparegut un problema addicional, que es diu Enric Millo" ja que aquest és "un parlamentari amb més de dues dècades d'experiència i un important canvi de trinxera (de CiU al PP) a l'esquena. I, des que va prendre possessió, no ha deixat de prodigar-se en els mitjans, defensant amb tenacitat les tesis dialoguistes de Mariano Rajoy i intentant traslladar a l'opinió la idea que, aquí, els que no volen dialogar són els Puigdemont, Junqueras i companyia."



"Així les coses, què li queda per dir a García Albiol?" es pregunt Culla... doncs denunciar que "una part de l'escola pública s'ha convertit en un instrument d'adoctrinament a favor del sentiment independentista i en contra del que significa Espanya". I al respecte afegeix "Per descomptat, aquesta gravíssima imputació contra desenes de milers de docents d'aquest país, i l'amenaçadora exigència de "mesures correctores" sobre això, no anaven acompanyades de cap prova, de cap exemple concret: ni un centre, ni una assignatura, ni un manual escolar, ni l'enunciat d'un exercici o examen en què fos patent la voluntat d'adoctrinament independentista i antiespanyol. Potser conscient de com n'era de gasosa la seva denúncia, García Albiol va voler mostrar-se també propositiu; les institucions de l'Estat —va anunciar— contraatacaran redoblant la seva presència a Catalunya (els dirigents del PPC han anunciat això mateix una desena de vegades en l'últim lustre), i ell proposa dos mitjans per fer-ho: celebrar més partits de la selecció espanyola de futbol a Catalunya i traslladar a Barcelona l'Institut Cervantes".







I al respecte d'aquestes iniciatives ens diu Culla "Ateu com sóc de la religió del futbol, em confesso incapaç de calibrar l'impacte de dos o quatre partits de la Roja en estadis catalans sobre els resultats dels següents sondejos del CEO o del CIS. En canvi, no puc més que aplaudir la idea de la mudança del Cervantes. Abans, tanmateix, seria prudent preguntar com ho veuen els funcionaris madrilenys d'aquella institució; no sigui que passi el mateix que quan el ministre Montilla va voler traslladar a Barcelona la Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions, i una bona part del personal es va revoltar contra aquesta "deportació".



I proposa aquest finalment "Una vegada resolt aquest detall, benvingut sigui l'Institut Cervantes a la Ciutat Comtal. És qüestió de posar-se a buscar de seguida una seu dotada de presència (a l'actual, l'edifici de les Cariátides al carrer d'Alcalá, la presència li sobra, de manera que no ens val un principal de l'Eixample). Quan l'immoble barceloní estigui a punt, suggereixo encaridament posar a l'entrada aquest text, en lletres ben grans: "Los corteses catalanes, gente enojada, terrible y pacífica, suave; gente que con facilidad da la vida por la honra, y por defenderlas entrambas se adelantan a sí mismos, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo" [Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Segismunda, Libro Tercero, capítol XII].





Tot i que ens adverteix que "Potser així, quan les autoritats inaugurin la seu i ho llegeixen, s'assabentaran d'alguna cosa. Si no és, clar, que també considerin el Príncep dels Enginys un adoctrinador independentista".