El Pacte Nacional pel Referèndum neix amb una gran transversalitat

La reunió convocada pel president de la Generalitat amb agents polítics, econòmics, socials i institucionals al Parlament ha acordat crear el pacte, que persegueix fer el referèndum "de manera acordada amb l'Estat espanyol" i buscar suports a nivell internacional per la demanda catalana.





A la reunió hi ha assistit, per part el Govern, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras; la consellera de Presidència, Neus Munté; el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Justícia, Carles Mundó. També hi han pres part la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; els expresidents del Parlament de Catalunya; l'expresident Mas; els presidents de les quatre diputacions, així com representants de grups polítics; diputats, senadors i eurodiputats; patronals, sindicats i entitats socials.



Carles Puigdemont ha explicat en una compareixença posterior davant els mitjans de comunicació que el referèndum és "l'eina que tots els presents hem compartit com a idònia per resoldre la demanda catalana". "Un referèndum que compti amb un amplíssim suport, variat i plural, que busqui suports més enllà de les organitzacions i partits que estem en aquest pacte i que pugui demostrar en el moment en què es consideri oportú davant l'Estat espanyol que aquesta demanda té un amplíssim suport darrere", ha subratllat.







Amb la voluntat que el funcionament d'aquest pacte "representi la transversalitat i pluralitat avui reflectida", el president ha anunciat que hi haurà una comissió executiva inicial "que és oberta a aportacions d'altres persones en les properes setmanes" i que s'encarregarà de "vetllar pel compliment i seguiment dels acords que hem arribat o podem arribar". Aquesta comissió estarà formada per Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar Gonzalez, Francesc Pané, Carme Porta i Joan Ignasi Elena, que actuarà com a coordinador.







El president també ha anunciat que "caldrà fer una campanya d'adhesions a aquesta idea" per tal d'acreditar davant de l'Estat espanyol i del conjunt de la població la voluntat i el suport per fer un referèndum. Si hi ha la voluntat de tirar endavant aquesta campanya, Puigdemont ha subratllat que "caldrà elaborar un manifest integrador que serveixi per explicar, aquí i fora, el sentit de la campanya d'adhesions a la sol·licitud de la celebració d'un referèndum".







Pel que fa al vicepresident del Govern i president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha fet una defensa de la democràcia i a la voluntat d'exercir-la a la cimera pel referèndum que s'ha fet aquesta tarda al Parlament de Catalunya. El vicepresident ha recordat que sempre s'ha defensat la via pactada, però ha recordat que la democràcia no pot estar mai condicionada: 'És evident que si és possible un referèndum pactat, hi estem totalment d'acord, però també és evident que la democràcia és tan important que mai, mai, mai renunciarem a defensar-la i, per tant, mai la condicionarem al fet que ens donin permís pel dret a decidir, perquè llavors seria un dret a demanar', ha afirmat.



Junqueras ha declarat que el Govern manté el referèndum pel proper setembre i ha destacat que confia que tots els demòcrates continuaran defensant el referèndum quan aquest s'intenti impedir. 'Estem convençuts que tots els demòcrates també ens acompanyaran si algú intenta impedir que votem', ha declarat el vicepresident.



La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que també ha assistit a la cimera, ha defensat que la política ha de permetre posar el futur del país a les mans dels ciutadans just en aquest moment que ha titllat de 'cruïlla històrica'. 'La política ha d'esdevenir aquell instrument que faci fluir el canvi. Ha de permetre els ciutadans poder decidir el que volen, en quin país volen viure. I ens sembla que la millor manera d'exercir la sobirania com a ciutadans és mitjançant un referèndum', ha afirmat Rovira. 'Sempre democràcia. Suma de demòcrates. Farem el que calgui per defensar-la. I entenem que no se'ns pot ni amenaçar, cohibir o condemnar per exercir-la', ha sentenciat.