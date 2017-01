El Papa elogia a les noves nacions independents

El Papa Francesc reconeix i elogia a les noves nacions independents, i ho fa en el seu discurs de cap d'any al cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu.

Al repassar la seva activitat diplomàtica del 2016, Francesc fa referència als viatges apostòlics a Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan. En aquests països –diu- he percebut l'aspiració d'aquests pobles a solucionar els conflictes que des de fa anys perjudiquen la concòrdia i la pau".





Geòrgia declara la independència el 9 d'abril del 1991. Té 4.600.000 habitants, població inferior a Catalunya. És un estat associat a la Unió Europea. Armènia declara la independència el 21 de setembre del 1991. Te tres milions d'habitants, molt menys que Catalunya. Té acords d'associació i cooperació amb la Unió Europea. El consell suprem d'Azerbaidjan adopta una declaració d'independència el 18 d'octubre del 1991, confirmada en referèndum al desembre següent. Té 9.165.000 habitants, un xic més que Catalunya. Té tractats d'associació i cooperació amb la Unió Europea.





La diplomàcia espanyola, obsessionada contra la sobirania/independència de Catalunya, queda descol·locada pel reconeixement i elogis del Papa cap aquestes nacions tan properes que acaben d'obtenir la independència. La diplomàcia espanyola també queda fora de joc perquè no és mencionada pel Papa quan agraeix als països que acollen generosament a immigrants.



Francesc dona explícitament les gràcies a nacions europees com Itàlia, Alemanya, Grècia i Suècia. La diplomàcia espanyola també queda descol·locada per la crida papal a fer esforços per eradicar, diu, "el menyspreable tràfic d'armes i la continua carrera per produir i distribuir armes cada vegada més sofisticades". I és que l'Espanya del PP/PSOE/Ciudanos, de Federico Trillo, de Pedro Morenés, del mentider José Maria Aznar que va enganyar amb allò de les armes de destrucció massiva, és un dels deu primers estats fabricants d'armament.