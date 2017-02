ERC demana a la Comissió Europea que actuï perquè la prioritat del Corredor Mediterrani no sigui fer obres a Madrid

Els eurodiputats d'Esquerra Republicana Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé han enviat una pregunta parlamentària a la Comissió Europea demanant-li si actuarà perquè la prioritat de la inversió en el Corredor Mediterrani no sigui fer obres a Madrid.

La pregunta arriba després que, la setmana passada, el secretari d'obres públiques i vertebració del territori del govern valencià, Josep Vicent Boira, denunciés que l'Estat utilitza fons reservats al Corredor Mediterrani per fer obres ferroviàries a Madrid. De fet, l'Estat va incloure, ja al 2011, dos ramals del Corredor Mediterrani: un que ressegueix la costa catalanovalenciana i un altre que va d'Algeciras a Madrid. La polèmica, però, s'ha aixecat perquè el ritme d'execució de les obres és molt ràpid a la branca madrilenya que a la de la costa.



En aquest context, els eurodiputats han presentat un text que recorda que 'a la línia ferroviària entre Algeciras i Madrid hi ha hagut grans inversions que han provocat retards en les obres de construcció per a altres prioritats clau del Corredor Mediterrani. Una de les inversions és la connexió ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i el seu aeroport que costa gairebé mil milions d'euros. Un tipus i nivell d'inversió que no s'ha replicat en la branca costanera, tot i que Barcelona és l'aeroport de major creixement a Europa'.



'La decisió presa pel govern espanyol d'invertir gran xifres en una sola branca del Corredor està danyant el progrés de la branca costanera, i el desenvolupament econòmic d'una regió que depèn en gran mesura d'aquesta infraestructura', lamenten els eurodiputats a la pregunta a l'executiu comunitari.



En aquest sentit, Josep-Maria Terricabras ha declarat: 'El que passa des de fa anys amb el Corredor Mediterrani és un cas clamorós de l'esperit que guia les inversions a l'Estat espanyol des de fa segles. Per tal de primar Madrid, es menysté reiteradament la infraestructura més bàsica i necessària per desenvolupar econòmicament l'Estat, no només Catalunya'.



'Aquest és un exemple més de com l'Estat espanyol negligeix el desenvolupament econòmic estratègic de Catalunya, i utilitza fons europeus per reforçar l'estructura centralista de l'Estat en contra de tota lògica', ha lamentat l'eurodiputat Jordi Solé per part seva.