En un article al Punt Avui Ferran Espada afirma "En el conflicte polític entre les institucions catalanes i l'Estat, el govern espanyol ha passat, en poc més de quatre anys, de l'operació Suflé, que consistia en el fet que als catalans ja ens passaria la fal·lera, a l'operació Catalunya de clavegueres de l'Estat"

I afegeix que " Després va venir l'operació Diàleg, de parlar molt però no dir res, i finalment hem arribat a l'operació Pastanaga, que consisteix a fer creure que existeix una oferta alternativa de l'Estat que ningú ha vist".



Així per a Espada "Plantejar que la inversió a Rodalies, el corredor del Mediterrani, un sistema de finançament just o el traspàs de les beques són demandes independentistes que serveixen de moneda de canvi al referèndum és miopia política i discriminació catalanofòbica. Aquestes són exigències transversals a Catalunya que qualsevol govern de la Generalitat ha d'exigir i el de l'Estat hauria de realitzar perquè són incompliments del govern espanyol".



Conclou Espada "Bé sigui que la part catalana està disposada a renunciar al referèndum o que l'espanyola ho està a acceptar-lo. I es negocia la fórmula que permeti convèncer els propis sobre l'acord. Com que sabem que el tàndem Puigdemont-Junqueras està compromès fermament amb la realització del referèndum, tot faria pensar que és Rajoy qui hauria d'haver explorat en la reunió els marges per poder-lo fer. I si no és així, i tot era per convèncer Puigdemont de fer una excursió a la conferència de presidents, és que Rajoy continua sense entendre-hi res o segurament que prepara l'única operació que realment domina el nacionalisme espanyol, la del pal".