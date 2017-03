En un article a l'Ara afirma "S'ha dit i repetit que el procés independentista català es vol dur a terme de forma cívica, pacífica i democràtica; sense trencar un vidre, vaja. Però encara hi ha una altra característica que el fa original i fins a cert punt indesxifrable per als observadors externs (i interns): es vol fer la independència partint de la llei espanyola,

copiant el procés de desmuntatge del franquisme que va idear Suárez durant la Transició".



Així, per a Miró "La divisa "De la llei a la llei" la van inventar ell i el seu exèrcit de juristes, que van crear un artefacte anomenat llei per a la reforma política que va ser votat, en una mena d'harakiri ritual, pels procuradors de les Corts franquistes, que eren els guardians de les essències del règim. Els independentistes també tenen un artefacte jurídic similar i estan disposats a fer totes les contorsions necessàries per aprovar-lo dins la legalitat actual. Suárez tenia enemics interns poderosos, però comptava amb una majoria social clara i suport internacional. Dos elements que van decantar la balança en el moment de la veritat".