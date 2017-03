L'ANC planteja una DUI si l'estat impedeix el referèndum

El Secretariat Nacional de l'ANC ha tramès la seva proposta de full de ruta 2017 als seus socis. Aquest es basaria en dos principis: El primer passaria per garantir la celebració del referèndum aquest setembre, fins i tot en cas d'inhabilitacions i intervencions de la Generalitat per part de l'Estat espanyol. El segon,

per reservar-se la possibilitat d'una declaració d'independència si el referèndum no es pogués celebrar perquè les forces de seguretat de l'Estat ho impedissin amb un ús desproporcionat de la força coercitiva.



Referèndum de Sí o No



La ponència també fixa la posició de l'ANC respecte al referèndum, que es basa en tres condicions:



1. La pregunta ha de ser de tipus binari i clara. És a dir, que pugui ser contestada amb un "Sí" o un "No", i no indueixi a ambigüitats. La proposta seria: "Voleu que Catalunya esdevingui un Estat independent?"



2. L'opció guanyadora ha de ser la que obtingui major nombre de vots, el "Sí" o el "No".



3. No s'ha de fixar un mínim de participació ni d'aprovació, tal com recomana el "Codi de bones pràctiques sobre referèndums" adoptat pel Consell d'Europa.



Tres escenaris pels propers sis mesos



La proposta del Secretariat Nacional dibuixa tres escenaris:



Escenari 1: Aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i convocatòria del referèndum. En aquest escenari, la Llei de Transitorietat Jurídica i el referèndum marcaran l'inici d'un trencament amb l'Estat espanyol que només pot aturar-se amb el "No" democràtic d'una majoria del poble de Catalunya. Ambdós actes polítics seran entesos per l'ANC com accions d'obediència a les noves lleis catalanes i al poder legítimament constituït el passat 27 de setembre 2015.



Escenari 2: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del govern espanyol, prèviament a l'aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica i a la convocatòria del Referèndum.



En aquest escenari l'ANC activarà les accions dirigides a exercir la plena sobirania del poble català en consonància amb el reconeixement únic de les institucions catalanes com a representants polítiques legítimament i democràticament escollides. Després de la impossibilitat física de fer el referèndum i/o davant la supressió, la inhabilitació o la intervenció de les institucions de govern catalanes, l'ANC organitzarà les mobilitzacions necessàries per tal que el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania del poble català, aprovi la Llei de Transitorietat Jurídica i proclami la independència.



Aquest escenari inclou la possible activació de l'Assemblea d'Electes de Catalunya com a substitut del Parlament en cas que aquest fos inhabilitat per la força.



Escenari 3: Ingerència a les institucions de govern catalanes per part del govern espanyol, posteriorment a l'aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica. En el cas que el govern espanyol mitjançant qualsevol tipus d'ingerència a les institucions de govern catalanes i/o a través de mesures coercitives impedís l'exercici del dret de vot i la celebració del referèndum, l'ANC només considerarà com a vigent la legislació sortint de la llei de transitorietat jurídica, en farà obediència, farà costat a les institucions democràticament escollides pel poble de Catalunya, garantirà la unitat en el suport de les institucions catalanes promovent de forma activa, decidida i pacífica l'exercici de sobirania del poble de Catalunya.