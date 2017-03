L'expresident de la Generalitat,Artur Mas, ha garantit que una Catalunya independent complirà amb els compromisos de l'OTAN i serà un "aliat de confiança al Mediterrani". "Catalunya està preparada per participar en les institucions multilaterals i ser un aliat sòlid als reptes globals d'Occident i del sud d'Europa", ha assegurat a la Harvard Kennedy School.



El 129è president de la Generalitat s'ha referit igualment a la situació geoestratègica de Catalunya. "També som un aliat clau per ajudar a estabilitzar la riba sud del Mediterrani, incrementant les nostres relacions econòmiques i comercials i promovent que Europa s'involucri més en països com Marroc i Tunísia", ha continuat Mas. Paral·lelament, l'expresident català ha continuat sense revelar si es presentarà a les properes eleccions: "No hi tinc decidit. Entre altres coses perquè estic en un procés judicial i em poden inhabilitar", ha afirmat Mas en declaracions a TV3.



"Tampoc sé quin a tipus d'eleccions anirem: si són autonòmiques seria un fracàs però si són al nou Estat català, evidentment la llei espanyola no estarà en vigor", ha reflexionat.



El procés català, oportunitat per a Europa



Sobre la situació actual i de futur de la Unió Europea, l'expresident català considera que "Catalunya ajudarà a configurar una nova i més eficient Unió Europea". En aquest sentit, Mas ha qualificat el procés català "d'oportunitat per demostrar com els conflictes territorials es poden solucionar democràticament". "Europa pot evidenciar que els vots i la democràcia són més importants que les antigues fronteres decidides en guerres", ha exemplificat el 129è president de la Generalitat, tot afegint que a dia d'avui a "Occident, les urnes són més importants que les armes".



El sobiranisme, "profundament pro europeu"



Pel que fa al procés d'integració de la Catalunya estat en el si de la Unió Europea, Artur Mas ha concretat que, a diferència d'altres moviments, el sobiranisme català és "profundament pro europeu". "Estem preparats per cedir sobirania a Europa i ens agradaria ajudar a construir una Europa que millora en responsabilitat democràtica i on la voluntat de la gent preval en les seves polítiques", ha detallat l'expresident català, tot contraposat l'esperit europeista català amb "el perill que representen els polítics que es beneficien d'Europa i després li donen la culpa de tot". "L'únic que demanem és que se'ns deixi votar. Votar mai pot perjudicar la democràcia", ha conclòs Mas, que ha recordat una vegada més que "al Parlament de Catalunya hi ha majoria a favor de la independència".



Debat acadèmic a quatre bandes



El debat acadèmic a la Harvard Kennedy School ha estat presentat pel director del Real Colegio Complutense a Harvard, José Martínez, i ha comptat amb la participació del vicedirector per a Futurs Estratègics del Centre d´Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS), Scott Aughenbaugh; la diputada holandesa al Parlament Europeu, Esther de Lange; i el professor visitant de la Harvard Kennedy School, José María Beneyto.



(Servei de Nació Digital a Tribuna)