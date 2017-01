Gala de lliurament de la novena edició dels Premis Gaudí

"Un monstre em ve a veure" de J.A. Bayona, ha estat la gran triomfadora de la novena edició dels Premis Gaudí, impulsats per l'Acadèmia de Cinema que presideix Isona Passola.

L'altra gran favorita, La propera pell, ha estat també protagonista destacada, amb tres guardons: Millor pel·lícula, Millor guió –per Isa Campos i Isaki Lacuesta–, i Millor protagonista femenina –Emma Suárez-.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assistit a la Gala dels Premis Gaudí. El president ha volgut des d'allí refermar el seu "compromís absolut amb el sector de l'audiovisual com un dels referents per projectar-nos al món" .A l'acte de lliurament dels IX Premis Gaudí també hi ha assistit el conseller de Cultura; Santi Vila; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.



En declaracions a Catalunya Ràdio, el cap de l'Executiu ha assegurat que el Govern és "sensible" a les reclamacions que dies enrere va fer el sector i ha subratllat que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió "és un model que hem de reforçar" i "TV3 és fonamental per la cultura audiovisual", ha afegit.



Per això, s'ha lamentat que hi hagi "algun grup polític" que l'hagi volgut "manipular i desprestigiar". I, en aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de "blindar-nos davant dels intents per afeblir el que és un dels nervis de la cultura d'aquest país, que és la cultura audiovisual".



El president ha explicat que el país ja té clar , per exemple, com atacar la pirateria, quina fiscalitat li correspondria a la cultura o quina llei de mecenatge i de patrocini li seria la millor, però ha assegurat que ara les eines de les quals disposa "no serveixen per atendre la cultura, que és un dels nervis de Catalunya". "No tenim les eines, perquè no som un estat", ha conclòs.



El president també ha aprofitat la seva intervenció per reiterar la implicació de tots els sectors implicats en favor de produccions, ja siguin rodades en català , o subtitulades en català.