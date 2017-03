El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest vespre des dels Estats Units, en la conferència que ha pronunciat a la Universitat de Harvard sota el títol Catalonia, today and tomorrow, que "la nostra lluita és un reflex de la batalla pels drets civils americans".

"Les institucions americanes han respectat la democràcia i la voluntat dels seus ciutadans adaptant-se" i han esmenant la Constitució dels EUA "més de 27 vegades als objectius des americans", ha remarcat Puigdemont. Una adaptació gràcies a la qual "l'esclavitud va ser abolida, els homes i les donen poden avui votar i la segregació és cosa del passat". I, en aquest sentit, ha exigit a l'Estat espanyol que tingui la mateixa actitud amb el procés català. "El Govern espanyol ha d'escoltar la seva gent i respectar els drets civils", ha reblat.



Davant d'un auditori ple al The Minda de Gunzburg Center for European Studies (CES), el president ha defensat que, "en democràcia, l'absoluta prioritat ha de ser atendre i protegir els ciutadans que la fan possible". "Sense la voluntat democràtica dels ciutadans, del We the People, no hi ha legalitat possible. I quan un assumpte de política es lliura als tribunals, la democràcia i la llibertat queden difuminades en un no-res", ha denunciat.



En aquest sentit, i davant d'"una Espanya que no vol escoltar els seus propis ciutadans", el president ha situat el referèndum com "el mecanisme més clar, fort i internacionalment acceptable", que "ha de ser la culminació d'un procés pacífic i democràtic de base". Carles Puigdemont ha defensat que "Catalunya vol votar aquest any" i mostrar al món que és un país que "sempre ha promogut els valors del respecte, el diàleg i l'entesa". El cap de l'Executiu ha remarcat que la voluntat del seu Govern és "fer el referèndum d'acord amb Espanya" i per aquest motiu "la proposta de diàleg i consens es mantindrà oberta fins a l'últim dia". "Tot i això, si el Govern espanyol continua refusant-ho, Catalunya celebrarà igualment el referèndum", ha advertit.



El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el delegat del Govern als EUA, Andrew Scott Davis, han acompanyat el president en la conferència.



Deu característiques del nou estat



Després de la sentència de l'Estatut de 2010, el president ha explicat que es va produir un "trencament sobtat" de les relacions entre Catalunya i Espanya i "un retorn a temps anteriors" que és el que ha fet sorgir la demanda ciutadana per crear un nou estat a Catalunya.



El president ha desgranat les deu característiques que vol per a aquest estat: "un país actiu en l'enfortiment de la Unió Europea i els seus principis fundacionals, un soci europeu i mediterrani fiable, amb llibertat d'expressió, amb un sistema judicial independent, amb justícia social, amb igualtat per a tothom, que protegeix els animals, amb una economia competitiva, que lluita contra el canvi climàtic i dona suport a les energies renovables, i que respecta escrupolosament la democràcia".



"És difícil ser part d'un Estat que ignora freqüentment les lleis europees"



Respecte a la primera de les deu característiques, el cap del Govern ha posat en relleu que, per a la nació catalana, compromesa amb els tractats fundacionals europeus, "és difícil ser part de l'Estat espanyol, que ignora freqüentment les lleis europees i que alguns informes europeus acusen de ser entre els més incomplidors de la UE". "No només és deslleial amb els seus socis europeus, sinó que també demostra que Espanya és incapaç d'afrontar els reptes de futur", ha reblat.



El president també ha reivindicat un sistema judicial independent i ha alertat contra la judicialització de la política per part del Govern espanyol. Ha recordat que la Fundació Adenauer ha reclamat que el conflicte entre Catalunya i Espanya "no es pot resoldre ni amb la policia ni amb els tribunals" i que la Comissió de Venècia va demanar al Govern espanyol de reconsiderar les recents modificacions que havia fet a la Llei del TC per atorgar-li funcions executores. "Aquest tribunal té ara el poder legal de suspendre el meu Govern sense judici", ha explicat.



Pel que fa a la llibertat d'expressió, el president ha advertit que mentre a Finlàndia, Irlanda, Estònia, Suïssa, Bèlgica, Dinamarca i el Regne Unit "se segueix i es debat als parlaments respectius en sessions ad hoc" el procés democràtic català, "això que és normal a Europa a Catalunya està prohibit". "En un dels parlaments més antics d'Europa, l'Estat espanyol ha actuat per la via penal i ha portat als tribunals la presidenta del Parlament de Catalunya per obrir la porta al debat", ha lamentat.



En la mateixa línia, el president també ha denunciat que en aquests moments "cada procés electoral que es fa és un atac als drets civils dels catalans que viuen a l'estranger". I ha explicat que en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya només un de cada tretze catalans a l'exterior van poder votar. A més, ha denunciat que l'expresident Artur Mas i dues exconselleres "han estat inhabilitats i multats per haver permès als ciutadans participar en una consulta el novembre de 2014".



En relació amb el model econòmic, Puigdemont ha reclamat la necessitat de tenir "inversions públiques enfocades a l'economia productiva i a tenir un retorn social i econòmic". Una realitat que ha dit que ara no existeix, com s'evidencia, per exemple, amb el fet que "Espanya és el país líder a nivell mundial en termes de quilòmetres d'alta velocitat per passatgers, mentre que la seva rendibilitat és la pitjor". I ha destacat que "multiplica per 8 les milles d'infraestructura d'alta velocitat de tots els Estats Units".