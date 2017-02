El nou president de la fundació d'empresaris FemCat, Pau Relat, afirma que són un "grup d'empresaris i directius que treballen per fer de Catalunya un dels països més avançats del món, i treballen fonamentalment en quatre eixos: competitivitat, innovació i

emprenedoria, cohesió social i obertura al món.Partint d'això, fem propostes i mirem d'influir". Així, en una entrevista a l'Ara explica que estan "registrats com a lobi en el registre de la Generalitat. Els membres de FemCat s'impliquen en activitats vinculades amb els quatre eixos que deia. No volem duplicitats, ni contraprogramar ningú, sinó contribuir a les iniciatives que encaixen amb el nostre ideari" i afegeix que " Nosaltres no som patronal, ni competim amb cap d'elles, ni ho pretenem".





Relat afirma que un dels seus objectius és reforçar la vinculació entre empresa i societat ja que creu que"Empresa i societat fa temps que estan entrelligades" però que això "s'ha explicitat poc. Els empresaris ho hem explicat molt poc, i hi volem treballar. La majoria de companyies fan les coses bé, són socialment responsables, però no hem sabut explicar-nos i no hem trobat els interlocutors adequats" afirma .





Finalment i pel que fa al futur de les empreses catalanes opina que "Catalunya té un mix imbatible: una indústria de turisme i serveis molt potent, una indústria manufacturera absolutament internacionalitzada i estem fent bé tot el tema de noves tecnologies i start-ups. Per tant, tenim un potencial econòmic basat en tres motors, no tens tots els ous posats al mateix cistell. És una base molt sòlida" i que en tot cas el que caldria és "Ser encara més oberts al món. Ajudar les pimes a sortir a fora. Tot i que l'economia catalana en això és puntera, aquest és el gran repte".