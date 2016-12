Rufián, al ministre de l'Interior: 'Té previst fer res davant dels casos d'impunitat feixista? Té previst reparar la memòria de Guillem Agulló?'

El portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, ha demanat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, si dins dels objectius de la legislatura que acaba d'iniciar al capdavant del ministeri té previst 'reparar la memòria de Guillem Agulló, assassinat a ganivetades a Castelló ara fa 23 anys', i

altres crims d'inspiració feixista on aquesta empremta 'mai no va ser tinguda en compte' en els processos d'investigació que van seguir, i que ens molt casos no es van tancar. Ha estat una de les 10 preguntes que Rufián ha adreçat al ministre aprofitant la seva compareixença a la comissió d'Interior.



En la seva bateria de preguntes, Rufián s'ha referit també als CIE, 'aquestes presons de la vergonya plenes de gent l'únic delicte de la qual és la misèria i l'opressió que els va fer fugir del seu país'. O a les 15 persones mortes a la platja del Tarajal, el febrer de 2014, quan intentaven entrar nadant a la península. 'Disparar des de l'espigó d'una platja a gent que neda i que a sobre només porta fam està molt lluny d'exercir el deure de "custòdia i vigilància de fronteres de la pàtria", per citar l'argument a què es va recórrer', ha ironitzat Rufián en la seva denúncia.



El portaveu adjunt d'Esquerra al Congrés també ha volgut saber si el nou ministre té previst 'investigar i desarticular l'autoanomenada operació Catalunya', revelada per les converses enregistrades entre l'exministre Fernández Díaz i qui va ser director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, i si té la intenció de continuar 'amb la guerra bruta contra l'independentisme'. I li ha demanat, com a conclusió, si es considera hereu del seu antecessor i si continuarà amb la seva gestió. Que inclouria, en aquest cas, condecorar marededéus, periodistes afins 'i policies de dubtosa trajectòria'.



En la seva rèplica, el ministre no ha respost directament a cap de les 10 preguntes i s'ha limitat a dir que defensa l'Estat de dret i la independència del poder judicial.



Al matí, Rufián ja havia tingut un primer acarament amb el ministre quan li ha demanat, en la sessió de control del ple al govern, si pensa aclarir abans no prescrigui l'assassinat, ara fa 22 anys, del jove de l'Hospitalet de Llobregat Pedro Álvarez, tot apunta que a mans d'un agent de la Policia Nacional que li va disparar. Zoido s'ha remès a la instrucció judicial per dir que no es va poder acreditar que qui disparés fos el policia.