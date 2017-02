En el 70è aniversari del seu naixement Sabadell ha homenatjat a Xavier Vinader en un acte en el que hi han participat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'alcalde de la ciutat, Juli Fernàdez rntre d'altres personalitats.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha condemnat aquest divendres l'atac al mural dedicat al periodista Xavier Vinade per commemorar el 70 aniversari del seu naixement. Ho ha fet en l'acte d'homenatge a Vinader que s'ha celebrat al centre cívic de Sant Oleguer de Sabadell, i que ha comptat amb la presència de l'alcalde, Juli Fernàndez, el director dels Mossos d'Esquadra i el comissari en cap del cos, Albert Batlle i Josep Lluís Trapero.



També hi han participat regidors, diputats i exdiputats com David Fernàndez (CUP), que juntament amb el fotògraf Jordi Borràs ha participat en una taula rodona moderada per la periodista Mònica Terribas. L'acte ha servit per inaugurar el mural que el grafiter Zudi ha fet en una paret del centre cívic, i que aquesta setmana ha patit un atac feixista.



Forcadell ha condemnat l'atac feixista que va patir el grafiti i ha felicitat la Policia Municipal per la ràpida intervenció, que va permetre detenir dos dels participants. "No podem permetre que el feixisme torni a créixer a casa nostra, ens hem de conjurar perquè no torni ni aquí, ni a Catalunya ni a enlloc", ha expressat Forcadell.



La presidenta del Parlament ha destacat la feina de Vinader, que va optar per denunciar el feixisme "d'una manera excel·lent, escrivint". Gran defensor de la llibertat d'expressió, ha insistit la necessitat de lluitar contra el feixisme, i ha recordat una frase del propi Vinader: "La llibertat d'expressió, com altres drets que s'adquireixen, s'ha de vigilar a cada moment".



Així, ha recordat la manera com el va conèixer, quan va coincidir treballant a la Revista de Ca n'Oriac, i on Vinader va accedir a revisar-li els textos. "Jo era de les primeres coses que feia com a periodista, i ell va tenir la paciència amb mi, tenia la casa plena de llibres, era una persona amable i divertida", ha recordat Forcadell. "Tenia una capseta plena de fitxes, i quan li preguntaves alguna cosa, ell ho buscava i t'ho explicava, llavors no hi havia ordinadors", ha explicat.



Juli Fernàndez: "Era la persona més odiada per l'extrema dreta"



L'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, ha destacat la necessitat que Sabadell rendís homenatge a la figura del periodista, amb un mural que respon a l'aprovació en el ple de maig de 2015 per dedicar-li un emplaçament a la ciutat. "No és un espai casual, és simbòlic, perquè el 17 de febrer hauria fet 70 anys, però també fa 41 anys de la primera vaga general que va fer trontollar el franquisme i que va centrar-se en el pavelló d'esports de Sabadell i la pista d'atletisme, just aquí al costat", ha explicat.



En aquest sentit, ha explicat que la seva voluntat d'explicar què passava en aquella època el va situar a l'ull de l'huracà. "Era la persona més odiada per l'extrema dreta i la dreta extrema, explicava la veritat que no volien que se sabés", ha assenyalat. De la mateixa manera, ha insistit que si el mural es torna a atacar, com ha passat aquesta setmana, es tornarà a restaurar.



L'acte també ha comptat amb la participació de les filles de la seva companya, Judit i Anna Cinta, i del seu germà, Manel Vinader, que ha agraït l'homenatge a en Xavier.



El mural, protegit



D'altra banda, el grafiter Zudi ha acabat el mural avui mateix, just a l'inici de l'acte d'homenatge. Aquest dijous i avui divendres s'ha treballat per netejar les pintades feixistes i acabar la pintada.



L'Ajuntament ja ha avançat que ara s'aplicarà una pel·lícula protectora per evitar que torni a ser víctima d'un atac com el que va patir dimarts a la nit.



Fotografia:Juanma Peláez



