El conseller de Cultura, Santi Vila, ha afirmat al Parlament que "des de 2011, l'Estat s'ha retirat, a efectes pràctics, de la cultura a Catalunya i ja ens tracta com si fóssim un país literalment independent". Vila ha lamentat que des fa cinc anys "hi hagut una reducció del 44% dels pressupostos en els grans equipaments a Catalunya en què l'Estat hi té presència".

El conseller de Cultura ha fet aquestes declaracions durant la sessió de control del ple del Parlament i en resposta a una pregunta oral del grup del PP sobre la recent reunió de Vila amb el secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo.



El conseller ha assenyalat que "si l'argument per justificar la retirada financera de l'Estat a Catalunya fos la recessió econòmica i que no tenia ingressos, això ho desmenteixen el fets ja que, de nou, ha tornat a invertit molt fortament en els grans equipaments espanyols".



Santi Vila ha remarcat que "durant el 2016 s'ha produït un increment del pressupost a l'entorn d'un 10% als grans equipaments espanyols com el Museu Thyssen, el Reina Sofía o el Teatro Real, mentre que això no s'ha produït a Catalunya". "Veurem si a partir d'ara aquest inici de legislatura ve marcat per un compromís objectiu i objectivable que s'ha de traduir en recursos", ha afegit.



Sobre la reunió d'aquesta setmana amb el nou secretari d'Estat de Cultura, el conseller Vila ha explicat que va ser "educada i cordial, però rebuda amb gran escepticisme perquè hi ha problemes objectius que segurament no resoldrem". En aquest sentit, Vila ha apuntat que "les concrecions van ser del tot inexistents" i ha posat com a exemple que la Biblioteca Provincial de Barcelona "no està ni se l'espera". Barcelona és, juntament amb Pamplona, l'única demarcació de l'Estat sense Biblioteca Provincial.



El conseller de Cultura ha explicat que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports sí que s'ha compromès a licitar, durant l'any vinent, les obres del nou edifici de l'Arxiu Històric i Provincial de Girona, mentre que ha recordat que al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) "no s'hi ha fet res des dels anys 60 i ara es troba en una situació de col·lapse". "Estaria molt bé que les autoritats espanyoles, més enllà de les bones intencions i del diàleg, comencessin a fer alguna cosa", ha remarcat Santi Vila.