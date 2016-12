El vicepresident del Govern i president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha presidit aquest diumenge la delegació del partit que ha homenatjat el president Francesc Macià el dia del 83è aniversari de la seva mort. 'Macià va ser capaç de sumar i sintetitzar en el seu discurs i en el partit que va liderar els objectius que s'havia plantejat:

construir la República catalana, lliure i justa. Ens seguim inspirant en ell per culminar amb èxit i de forma definitiva la Catalunya independent que ell va somiar i va començar a construir', ha declarat Junqueras.



En resposta al discurs de Nadal del rei espanyol Felip VI, Junqueras ha dit que 'la nostra voluntat és tenir la millor relació possible amb el regne d'Espanya, i la millor relació possible és entre iguals, entre igualment lliures', tal i com tenen tants altres estats que s'han independitzat del regne d'Espanya i amb qui hi mantenen molt bones relacions, i ha afegit que 'és evident que estem a favor de la unitat de tots aquells que vulguin estar units'.



Preguntat sobre la crida a respectar la legalitat que va fer el monarca espanyol en el seu discurs, Junqueras ha conclòs: 'Sempre respectarem la legalitat que és fruit de la democràcia i del nostre Parlament'.



A més de Junqueras, a la delegació del partit hi havia, entre d'altres, els consellers Toni Comín i Carles Mundó; el president del grup municipal d'ERC-Barcelona, Alfred Bosch; el Secretari Nacional de Ciutadania i Immigració, Oriol Amorós; i el senador Bernat Picornell.