L'eurodiputat d'Esquerra Republicana Jordi Solé ha defensat davant del ple del Parlament Europeu que Catalunya farà un referèndum d'independència i que el farà 'de forma legal, legítima, democràtica i pacífica, com es fan les coses a Europa'.

'Un referèndum que si és acordat amb l'estat espanyol, es farà. I si no, també. Perquè tenim un mandat democràtic al que no renunciarem', ha dit Solé.



En la seva intervenció al plenari, l'eurodiputat ha recordat que la setmana passada el president del Govern, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d' Afers Exteriors, Raül Romeva, van explicar en un acte multitudinari a l'Eurocambra 'la determinació indestructible del seu govern que els ciutadans de Catalunya votem com a molt tard al setembre sobre el futur polític del nostre país'.



En aquest sentit, l'eurdiputat ha destacat que, 'mentre alguns pretenen intimidar la via democràtica amenaçant a precintar els col·legis electorals i portant els nostres polítics als tribunals, nosaltres seguim impertorbables en el camí de la democràcia' i ha reivindicat la voluntat de Catalunya de seguir formant part de la Unió Europea quan sigui independent: 'Des de Catalunya volem contribuir de manera directa, i amb tota la responsabilitat que assumirem com a nou estat membre, a forjar i reforçar aquest espai comú de llibertat, progrés, solidaritat i justícia que volem que sigui la UE'.



'Exercirem la democràcia. Votarem i decidirem. I ens quedarem a la Unió Europea per millorar-la', ha conclòs.