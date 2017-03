Vicent Sanchis substituirà Jaume Peral al capdavant de TV3

El periodista Vicent Sanchis serà el nou director de TV3, en substitució de l'actual director, Jaume Peral,que ha renunciat al càrrec. Sanchis (València, 1961) és periodista i doctor en Comunicació. De la seva trajectòria periodística i de gestió destaca que va ser director del setmanari "El Temps" (1984-19988), de la revista "Setze" (1988), director adjunt i director del diari "El observador" (1990-1993) i director del diari "Avui" (1996-2007).

També va ser vice-president d'Òmnium Cultural. Actualment era director adjunt del diari El Món i professor de la Universitat Ramon Llull (URL). A més, en la vessant audiovisual, ha estat guionista i director de diversos programes de Televisió de Catalunya i els anys 2009-2010 va ser director del canal Barça TV. Professor de la Universitat Ramon Llull, actualment exercia el càrrec de director adjunt del diari digital "El Món".



El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha agraït a Jaume Peral la professionalitat i la dedicació en aquesta darrera etapa. Vicent Sanchis arriba amb la voluntat de donar la màxima ambició al projecte audiovisual de la CCMA i garantir la qualitat del servei públic de comunicació que desenvolupa la televisió nacional de Catalunya.



No obstant la seva dilatada trajectòria la seva designació no ha estat ben rebuda pels treballadors de la cadena. En un comunicat conjunt, el comitè d'empresa i el consell professional qualifiquen el nomenament de "sobtat i sense arguments clars i professionals, que mina la credibilitat del mitjà". "No és un bon senyal per a la independència professional, la pluralitat i l'obertura de la CCMA al conjunt de la societat", afegeixen.



Tot i que formalment el nomenament del director de TV3 és responsabilitat del consell de govern de la CCMA, l'elecció és avalada pel PDECat, que a l'inici de la legislatura es va repartir amb ERC, el seu soci dins de Junts pel Sí, els principals càrrecs de la Corporació. Així, els exconvergents tenen la potestat de proposar el director de TV3 i el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, i els republicans el director de l'emissora i el cap d'informatius de la televisió. Aquesta fórmula ja s'havia aplicat l'any passat en el moment de nomenar Peral i Bassa.