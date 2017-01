En un article a l'Ara Vicenç Villatoro reflexiona sobre l'electorat convergent del que afirma "Ara sembla que hagin desaparegut. Si més no, a les enquestes" i afegeix que "Més que desapareguts, diria que estan desorientats".

I d'ells ens diu "Tots en coneixem. És un perfil polític molt específic, no gens fàcil de definir, en què es barreja un fort sentiment catalanista i una sensibilitat que va des del liberalisme fins a una socialdemocràcia moderada. No és un electorat d'esquerres, però no és assimilable al concepte de dreta que ve d'Espanya (més a alguns que venen d'Europa). Els convergents existeixen, i n'hi havia un nombre suficient per anar guanyant eleccions catalanes."



I afegeix que "Ara sembla que hagin desaparegut. Si més no, a les enquestes .Més que desapareguts, diria que estan desorientats. Les seves referències s'han diluït: els noms, les paraules, els rostres, les persones. Una part potser pensa que el millor refugi provisional és votar Esquerra, si els volen (però continuen sent convergents). En termes de referèndum, són inequívocament de la banda del sí i no semblen gaire temptables per les terceres vies, tot i que s'ha provat i que alguns pensen en veu baixa que se'ls han demanat peatges excessius. En termes d'eleccions, es mobilitzaran si troben unes referències que els identifiquin. I no n'hi ha gaires (potser per això Neus Munté torna a treure el nom de Mas)"



I acaba concloent "En qualsevol cas, estan perplexos. Però hi són".