En un article al Punt Avui Xevi Xirgu ens diu respecte l'acte de Puigdemont,Junqueras i Romeva al Parlament Europeu que "més important que el contingut dels discursos que la cúpula del govern català va fer a Brussel·les, és com i on els va fer" i que "era molt important el contingut, però també el continent".

Així, explica que "Puigdemont, Junqueras i Romeva es van plantar a la seu del Parlament Europeu, al cor d'Europa, i es van explicar. I ho van fer amb normalitat. "Ni a exigir ni a reclamar, hem vingut a explicar-nos, a presentar els nostres arguments. I a fer-ho sense intermediaris, sense distorsions", va resumir Romeva. I és el que van fer. Explicar-se i interpel·lar Europa ("Europa no podrà mirar cap a una altra banda", va dir Puigdemont), malgrat els impediments grotescos, còmics, irrisoris, absurds, mesquins, dropos, pocatraces, sapastres i poc democràtics d'aquests darrers dies del govern espanyol".



Per a Xirgu "Va ser una victòria política en tota regla, un gol per l'escaire. El govern català es va explicar amb tot respecte i normalitat mentre Rajoy a Espanya feia (tornava a fer) un ridícul espantós, aquest cop exigint el castellà al web de la Generalitat, on ja hi és".



I afegeix al respecte que "Si algú ahir esperava alguna sortida de to, s'equivoca. Els tres tenors van fer el que havien de fer. Un repàs al com i el perquè de la situació a què ha arribat Catalunya (recordant la sentència del TC sobre l'Estatut, la de l'"aquí empezó todo"), fent una reivindicació de la contribució que Catalunya ha fet a Espanya en la seva història recent, i de la nostra vocació europeista i, és clar, un repàs a la greu situació en què es troba la política catalana, no només davant un no taxatiu i constant del govern espanyol sinó també sotmesa a la utilització i "persecució en tota regla" per part del poder judicial.



I acaba afirmant "I l'objectiu de tot plegat em sembla que el va resumir Puigdemont dirigint-se a Europa: "Jutgin vostès si l'actitud del govern espanyol és normal, si és acceptable i si és pròpia d'un estat seriós i realment democràtic." Clar i català. Sense estridències, en un to assossegat. Com tocava. Els nervis, ahir, anaven a càrrec del govern espanyol. En té motius"