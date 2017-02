En un article al Punt Avui Xevi Xirgu afirma respecte les declaracions del ministre de Justícia "en les que qualificava de "numerito impropio de una democracia" les 40000 persones que es van concentrar davant el TSJC pel judici del )-N que "Manda güevos" i afegeix " Manda güevos perquè si això és el que conclou un ministre

quan surten al carrer centenars de milers dels seus ciutadans (els recordo que formalment encara som espanyols) és que ja està tot dit.



Manda güevos, també, ens diu "que no facin cap reflexió sobre si fer asseure algú al banc dels acusats per haver posat urnes per deixar que els ciutadans s'expressin no és, justament, més impropi d'una democràcia que no pas el numeret d'ahir. Catalá (el ministre que, de català, hi insisteixo, només té el cognom) ens diu que hem muntat un numeret i jo em pregunto si el numeret no fa temps que l'estan muntant ells".



I conclou "Dir als milers de catalans que el que van fer ahir és un numeret és, senyor Catalá, un insult, un menyspreu. I per menysprear-nos, no pateixi que aquí amb l'Albiol ja fem. Vostè i els seus el que haurien de fer és preocupar-se per la situació, per com hem arribat fins aquí, i no pas insultar-nos i sortir, com va fer ahir de nou, amb la cançoneta enfadosa de l'article 155"