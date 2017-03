El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat des de Washington que l'anunci d'inversions en infraestructures que ha fet avui a Barcelona el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, "no representa cap novetat respecte a les promeses que s'han fet fins ara",

perquè "d'anuncis se n'han fet molts i tots s'han incomplert". Per això, ha reptat Mariano Rajoy a "signar una clàusula antiincompliment, que consigni els milions que diu que està disposat a invertir", de manera que "puguem verificar que es compleix en temps i forma".



En declaracions als mitjans de comunicació, abans de visitar l'Smithsonian Folklife Institute, Carles Puigdemont ha recordat que "dels 10.800 milions d'euros que l'Estat ha anat acumulant en anuncis com el que ha fet avui el president Rajoy, ara hem passat a poc més de 4.000". "Hem perdut pel camí uns quants milions d'euros dels que l'Estat havia compromès", ha afegit, i ha recordat que aquest anunci tampoc inclou els 3.800 milions d'euros corresponents a la disposició addicional de l'Estatut. "Un altre incompliment manifest del Govern de l'Estat", ha dit.



El president Puigdemont ha explicat que, "fins ara, a l'Estat els anuncis li han sortit gratis". Ha recordat que el ministre Blanco va anunciar 4.000 milions i un afegitó i la ministra Pastor va afegir uns centenars de milions més i "en cap dels dos casos s'ha complert res, ni en temps ni en quantitat".



Després de recordar aquests incompliments, Carles Puigdemont ha insistit que "el que faria diferent l'anunci d'avui seria que hi hagués la garantia que aquesta vegada si hi ha un incompliment tindrà conseqüències". Però ha lamentat que, "tristament, l'Estat mai ha assumit les conseqüències dels seus incompliments".





"El que la gent demana és una cosa tan senzilla com poder votar"



A preguntes dels mitjans sobre la relació d'aquest anunci amb el procés democràtic català, el president ha remarcat que "el que la gent demana és una cosa tan senzilla com poder votar". "Aquesta seria la promesa i l'anunci que satisfaria els demòcrates del Sí i els demòcrates del No", ha reblat, i ha fet notar que ho diu des dels Estats Units, "una democràcia molt avançada, on s'acostumen a resoldre les diferències votant".





"La decisió del Senat és decebedora i insòlita"



D'altra banda, el president Puigdemont ha denunciat "la manca de coratge" del Senat, en rebutjar la seva proposta de fer una conferència al Saló de Sessions de la cambra baixa per explicar el procés polític català, al costat del vicepresident Junqueras i del conseller Romeva. "És decebedor que allò que es pot fer amb tanta normalitat al Parlament Europeu no es pugui fer a la cambra que se suposa que és la cambra territorial de l'Estat espanyol", ha manifestat, i ha atribuït la decisió "a una voluntat política de no voler escoltar els nostres arguments". El president ha lamentat que "el Senat hagi deixat passar l'oportunitat de prestar aquest servei", perquè "els debats polítics s'han de fer en espais polítics".





Carles Puigdemont ha considerat "inaudita i insòlita" la "contraproposta" de la Mesa del Senat de fer la compareixença a la Comissió General de Comunitats Autònomes. "El que no és de rebut és que jo vulgui fer una conferència oberta per parlar del que està passant a Catalunya i em responguin amb una contraproposta on em diguin on he de parlar i de què he de parlar", ha dit. I més tenint en compte, ha afegit, que el mateix Saló de Sessions del Senat "està obert fins i tot a les empreses privades i a activitats que res tenen a veure amb la naturalesa" de la institució. "Les raons per les quals el Senat potser no ha tingut el coratge d'acceptar la proposta deuen ser en el fons les que expliquen aquest desencontre que hi ha entre Catalunya i Espanya", ha reblat.



Finalment, a preguntes dels periodistes, el cap de de l'Executiu ha volgut deixar clar que "ni el Govern ni la majoria parlamentària s'apartarà ni un dit del compromís de fer les coses de manera pacífica, dialogada i el més transversal possible". "Des del 2012 a Catalunya cada any han sortit al carrer un milió i mig de persones sense trencar ni un vidre", ha recordat, i això, ha dit, "és una lliçó que el món valora i respecta". "Catalunya no s'ha apartat mai d'aquest camí ni se n'apartarà", ha sentenciat.