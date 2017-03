En un article a Vilaweb el diputat de Més per Menorca al Parlament de les Illes, Josep Castells, afirma que "La bufetada del PP als anhels dels ciutadans de les Illes Balears és equiparable a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'estatut de Catalunya. Quan es tanquen totes les portes només resta una sortida: fotre el camp".







Barcelona · Així d'indignat es mostra Castells amb la decisió del govern espanyol que ha tombat explica "una iniciativa per a trametre al congrés espanyol una proposició per a modificar la llei estatal que estableix el règim especial de les Balears (REB). La modificació consistia a establir una tarifa màxim de trenta euros per trajecte entre illes. La proposta es va aprovar per unanimitat al Parlament de les Illes i es van designar tres diputats per defensar-la a Madrid. Un de Més per Menorca, un del PP i un del PSOE, però tots tres menorquins. Tot un símbol".



Castells en dóna més detalls "La negociació per a modificar el REB sempre s'havia fet de govern a govern, amb uns resultats ben magres. Ara es proposava via proposició de llei al congrés. Semblava que la fragmentació de la cambra baixa espanyola podia permetre de saltar un mur, el del govern espanyol, que sempre havia estat infranquejable. Però el poder de l'estat sempre es guarda un as a la màniga, i en aquest cas ha estat el mecanisme que l'article 126 del reglament del congrés confereix al govern per vetar la tramitació de proposicions de llei que puguin tenir efectes pressupostaris. Després la 'Brunete mediàtica' s'esquinça les vestidures perquè el Parlament de Catalunya vol tramitar les lleis pel procediment de lectura única. Al congrés espanyol, les lleis inconvenients ni es tramiten. Sense complexos"



I com a conclusió ens recorda unes paraules de Nel Martí "el PP tracta el poble de les Illes Balears com un mocador de paper: en les formes, i quan són a les Illes, fan veure que es preocupen del que ens passa; a la pràctica, i quan són a Madrid, es riuen de nosaltres i de les nostres tribulacions. La bufetada del PP als anhels dels ciutadans de les Illes Balears és equiparable a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'estatut de Catalunya. Quan es tanquen totes les portes només resta una sortida: fotre el camp".



Josep Castells (@pepcastells), diputat de Més per Menorca al Parlament de les Illes