Advertència d'Europa a Espanya. La Comissió de Venècia, un òrgan consultiu del Consell d'Europa, assenyala que el Tribunal Constitucional hauria de ser "un àrbitre neutral". Tot plegat després d'analitzar i avalar amb força reserves la reforma de l'alt tribunal impulsada per espanyol.

De fet, l'executiu de Mariano Rajoy "va pressionar" per "forçar la rebaixa de les duríssimes crítiques" de l'organisme.



L'organisme europeu alerta que ara el Constitucional corre el perill de deixar de ser neutral. En aquest sentit, assenyala que s'hauria de reconsiderar la reforma que permet al TC sancionar i suspendre càrrecs públics, pensada per actuar contra els polítics independentistes.



El dictamen, que no és vinculant, avala però la reforma ja que considera que "no contradiu les normes europees". A més, recorda que qualsevol funcionari o càrrec electe que no acati una sentència del Constitucional –la reforma es va fer per penalitzar els polítics independentistes que les desobeïssin- "viola els principis de l'estat de dret, la separació de poders públics i la cooperació lleial".



És per això que la Comissió considera que les mesures "per fer complir aquestes sentències són, per tant, legítimes". El que ja no té tan clar l'informe i per això ho qüestiona és "en quin grau les mesures adoptades són un mitjà adequat per aconseguir aquest legítim objectiu".



"Una excepció a Europa"



Es compara la reforma del TC de Rajoy amb la resta d'atribucions a corts judicials semblants, i es considera que atribuir al tribunal la responsabilitat de fer complir les seves pròpies sentències i donar-li capacitat penal i sancionadora "és una excepció" a Europa. "Aquesta tasca és generalment atribuïda a altres poders de l'Estat", diu. I és justament per aquestes noves capacitats que li atorga a l'alt tribunal que la Comissió de Venècia recomana que la reforma "ha de ser examinada de nou per tal de promoure la imatge del TC com a àrbitre neutral, com a jutge de les lleis". A més, recorda que el tribunal mai hauria d'actuar "d'ofici" a l'hora de reclamar l'execució de les sentències sinó "només a petició de les parts".



I és que la Comissió de Venècia creu que aquesta nova capacitat que s'ha atribuït al TC "pot semblar un augment de poder a primera vista" per a l'alt tribunal, però "no obstant això, la divisió de competències entre l'atribució i l'execució del seu resultats enforteix el sistema de poders i contrapoders en el seu conjunt, i al final, també la independència del Tribunal Constitucional". En definitiva, deixa caure que s'estaria malmetent la separació de poders i les garanties del sistema judicial.



Mentre l'informe que es farà públic dilluns avala mesures de la reforma com apel·lar al govern estatal per assegurar l'execució o sol·licitar l'enjudiciament del suposat delinqüent a la jurisdicció ordinària, la nota avança que el Consell d'Europa veu que pot haver-hi problemes en la capacitat d'aplicar les "mesures coercitives a les persones i la suspensió del seu càrrec a l'administració pública". La Comissió de Venècia es mostra així "preocupada perquè el Tribunal Constitucional hagi de prendre mesures d'execució en una situació en què ja s'enfronta a una negativa a executar la seva decisió".



Per acabar, la nota afirma que si bé la Comissió de Venècia "no recomana atribuir tals poders al Tribunal Constitucional", l'informe també remarca que no es pot dir que la reforma "contradiu normes europees" perquè la realitat és que hi ha "absència de normes comunes en aquest camp".



El mateix tribunal va avalar la llei



El mateix Tribunal Constitucional va ser l'encarregat d'avalar la llei de la seva reforma. El passat desembre va tombar el recurs que havia presentat el Govern, que se sumava al rebuig realitzat per l'executiu basc.



La sentència, que es va prendre amb vuit vots a favor i tres en contra, va donar llum verd a la reforma exprés de la llei de l'alt tribunal que va impulsar el govern espanyol en solitari i que inclou sancions com suspensions d'alts càrrecs o multes.



Cal tenir en compte que l'ala progressista del mateix TC va denunciar en els vots particulars de la sentència que Rajoy s'havia extralimitat en el seu ús i van argumentar que la nova normativa és inconstitucional.



(Servei de Nació Digital per a Tribuna)