La presidenta, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Maria Corominas, la secretària primera, Anna Simó, la secretària quarta, Ramona Barrufet, i el secretari tercer, Joan Josep Nuet, han valorat la nova querella que la fiscalia ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra els quatre primers amb relació a la resolució que preveu el referèndum.

"Gràcies a la fiscalia, perquè han deixat per escrit el que diem des que han començat aquests processos judicials contra la Mesa: que són processos polítics", ha dit la presidenta.



Forcadell, que ha agraït la presència de Nuet malgrat que ell no ha rebut la querella, ha remarcat que amb l'escrit la fiscalia s'ha desemmascarat "utilitzant una doble vara de mesurar per valorar uns mateixos fets: només si ets independentista mereixes ser querellat; si no ho ets, no". "La querella que rebem avui és purament política. La rebem perquè hem comès el delicte de ser independentistes i haver-ho dit obertament. I és la mateixa fiscalia la que ho admet", ha afegit.



Malgrat la querella, la presidenta ha refermat el compromís dels membres de la Mesa que avui l'han valorat en defensa "de la llibertat d'expressió", perquè "tots els debats i totes les veus siguin presents" al Parlament.



Nuet ha destacat també que la querella és "política", que està "feta mitjançant els tribunals, però que darrere hi ha el Govern de l'Estat", i que té per objectiu "dividir els demòcrates", un fet que, ha advertit, "no aconseguiran". "Era plenament conscient del que vaig votar, sabia perfectament el que feia", ha afirmat, i ha assegurat que seguirà "treballant i recorrent la mateixa trajectòria" al costat dels membres de la Mesa querellats. A l'últim, ha agraït la declaració de la Junta de Portaveus contra la querella i la judicialització de la política i en solidaritat amb els membres de la Mesa querellats.



A preguntes dels periodistes, Corominas ha raonat també que "ha quedat palès que aquesta és una querella política i per motius ideològics, no per la nostra actuació com a membres de la Mesa".