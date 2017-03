Junqueras defensa que el Govern firmi de forma col·lectiva la convocatòria del referèndum

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, no ha volgut mullar-se aquest matí en si caldria avançar la celebració del referèndum ni explicar en quina data voldria celebrar-ho. "Si ho fem, contribuïm a la cerimònia de la confusió",





ha assenyalat, en una entrevista a RAC1, on ha opinat que no vol afegir llenya a un debat públic en què uns voldrien fer-lo abans, uns altres després o altres segons com actuï l'Estat. De fet, el Govern ha descartat, per ara, avançar l'horitzó del setembre, malgrat la sentència del judici al 9-N.





En tot cas, preguntat per si hauria de ser ell qui firmés el decret de convocatòria del referèndum, com a membre de l'executiu encarregat de la seva organització, ha respost que "el millor és que tothom s'impliqui, que sigui el conjunt del Govern que ho firmi". Així mateix, ha assegurat que hi ha un "compromís que aquest tipus de decisions les farem de forma col·lectiva", un fet que troba "normal", atès que "implica la implicació de tothom, dóna confiança a tothom", ja que afegeix credibilitat al compromís amb el referèndum.



Malgrat tot, ho ha deslligat d'una possible inhabilitació seva pel paper en el procés. "Si m'inhabiliten, que m'inhabilitin", ha asseverat, traient ferro a la possibilitat que hagi de deixar la política, ja que ha afirmat que hi ha moltes alternatives per impulsar el procés i que ell no té cap interès en perpetuar-s'hi: "He de treballar perquè algun dia no se'm trobi a faltar gens".



Descarta noves eleccions autonòmiques



Sigui com sigui, s'ha mostrat "convençut" que el referèndum es farà, tot i que ha alertat que "l'Estat té moltes eines i les farà servir". "Ho tenim molt ben encarrilat", ha apuntat i, en aquest sentit, ha assenyalat que "la pregunta és què farà l'Estat per impedir-ho". "Treballem per fer-lo en el moment més adequat, no es tracta de fer declaracions cada dia, sinó de fer-ho", ha insistit encara. Igualment, ha afirmat que unes noves eleccions autonòmiques estan "totalment descartades", ja que el Govern té "un compromís i és fer un referèndum".



En tot cas, el vicepresident català ha afirmat que té planificat el que cal fer per aconseguir fer realitat la votació. Ara bé, també ha admès que "no tot és qüestió del pla, també és d'actitud". I ho ha exemplificat amb la remuntada èpica del Barça de la setmana passada: "El Barça no va decidir guanyar el PSG marcant tres gols en els últims vuit minuts".



Junqueras no es mulla amb el cas Palau o amb TV3



Preguntat per les declaracions en el judici del cas Palau o de si creu que CDC es va finançar de forma irregular, Junqueras ha declinat opinar en relació a qui creu. "No em pertoca jutjar ningú, no és la meva feina, no ho faré", ha apuntat. Tot i això, ha negat que sigui cert quan s'afirma que "el finançament irregular afecta tots els partits", que "tots els partits estan insuficientment finançats" o que "tots estan endeutats", posant en valor que ERC no ha patit cap cas de corrupció ni manté cap deute amb els bancs. "Prefereixo creure'm el que diu el president Mas", s'ha limitat a apuntar, ja que això implicaria que hi ha menys casos de corrupció.



Igualment, quant al nomenament de Vicent Sanchis com a director de TV3, que ha estat qüestionat per tota l'oposició, tampoc s'hi ha mullat massa. "La televisió pública juga un paper important, volem que a tothom li vagi molt bé", ha afirmat i, per això, li ha desitjat "el màxim d'encerts possibles, que escolti molt i que sàpiga administrar-ho de la millor manera possible". Sobre el paper dels partits en la decisió, s'ha limitat a dir que "el Consell d'Administració de la CCMA pren les decisions que creu més correctes", tot i que igualment ha assegurat que veu "molt bé" el sistema de concurs públic pel qual han triat directors la televisió valenciana o la de Barcelona.



Jané accepta actuar "col·legiadament" però demana no anticipar escenaris



Poc després ha reaccionat a l'anunci de la signatura col·lectiva del referèndum un dels membres del Govern, el conseller d'Interior, Jordi Jané. Preguntat per aquesta qüestió, en una roda de premsa, ha respost que s'actuarà ''col·legiadament'' amb tot l'executiu, seguint les directrius que marquin el president i el vicepresident. ''Tots farem allò que se'ns demani que fem en cada moment'', ha afirmat Jané.



El titular d'Interior, però, creu que no s'han d'anticipar decisions ''que encara no han arribat'' . Així, Jané ha defensat la ''cohesió interna'' entre consellers dins el Govern i ha estat taxatiu i ha assegurat que ''no hi ha ni una escletxa'' i que tots els consellers ''van a la una''.



