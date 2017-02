"El matí de Catalunya Ràdio" ha entrevistat l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, abans que dilluns seguin al banc dels acusat pel 9-N. Tots tres han assegurat que, una vegada més, defensaran la seva actuació per organitzar la consulta en què van participar més de dos milions de persones.





Mas creu que l'operació Pika contra el finançament irregular de l'antiga CDC té relació amb el procés sobiranista i ha recordat altres ocasions en què hi ha hagut operacions com la d'ahir dijous coincidint amb moments significatius.



"L'experiència demostra en aquests quatre anys que cada vegada que hi ha hagut un tema important sobre la taula a Catalunya, hi ha hagut un muntatge d'aquestes característiques, amb tota la parafernàlia. A les eleccions del 2012 jo era candidat, em vaig presentar i en plena campanya electoral, un muntatge d'aquests i al final tot fals. En Xavier Trias es presenta a les municipals per intentar revalidar l'alcaldia i poc abans de presentar-se a les eleccions, un altre muntatge, tot fals."



Segons l'expresident, l'operació policial d'aquest dijous "és un muntatge i, a més a més, és un escàndol", perquè la fiscalia ha actuat passant per damunt del jutge.



"Una vegada més, ens vam assabentar per la premsa de les investigacions del cas. És un muntatge i, a més a més, un escàndol perquè qui actua directament passant fins i tot del jutge és la fiscalia. És una cosa gravíssima que els mateixos advocats entesos en aquestes matèries diuen que pràcticament no té precedents una actuació d'aquesta mena"



Artur Mas pensa que l'Estat "ens ha fet una guerra bruta que és il·legal". "Fent el bon minyó, només" – ha afegit- " no forçarem un canvi de l'statu quo'. Davant d'un estat que ens intimida i que utilitza la guerra bruta, hem de forçar les coses de tal manera que al final demostrem la nostra força col·lectiva" L'expresident creu que "tindrem una ocasió que serà el referèndum d'aquest any 2017(...) El referèndum s'ha de fer amb condicions i garanties perquè sigui reconegut. El 9-N ja està fet."



Irene Rigau ha advertit que "si l'estat espanyol precinta escoles, està suspenent l'autonomia". En aquest sentit, Mas ha advertit que l'Estat ha de mesurar les seves respostes: "L'Estat ha de vigilar perquè les seves actuacions han de ser proporcionals a la manera de fer de Catalunya, però també a la consciència del poble de Catalunya del que vol dir l'autogovern. Que això no ho menystinguin, perquè això és molt profund en aquest país".



Joana Ortega, centrant-se en el judici a què tots tres seran sotmesos a partir de dilluns, ha assenyalat que "el que es jutja és tota l'ànima que va fer possible el 9-N".