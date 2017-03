El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit a la Cambra dels Representants dels Estats Units, al Capitoli de Washington, amb els congressistes Eliot Engel, Dana Rohrabachery i Laurence Francis Rooney. Unes trobades de les quals s'ha mostrat molt satisfet per "l'interès que han demostrat per saber què passa a Catalunya".

Carles Puigdemont ha contraposat aquesta actitud amb "el poc interès que hi ha a la política espanyola" i ha posat com a exemple la negativa del Senat a permetre-li fer una conferència.



L'objectiu d'aquestes trobades, ha explicat el president, "és poder-nos explicar aquí, amb gent que té molt d'interès a saber el que passa". "Saben el moment que viu el procés i estan molt amatents al que pugui passar", ha dit, i ha remarcat que "hem detectat de tot menys indiferència o desinterès, una actitud que contrasta amb el que està passant a la política espanyola".



Eliot Engel és congressista per Nova York, cap de la minoria demòcrata al Comitè d'Afers Estrangers de la Cambra de Representants. Dana Rohrabacher és congressista republicà per Califòrnia i president del Subcomitè d'Europa de la Cambra de Representants. I Laurence Francis Rooney és congressista republicà per Florida des del gener d'enguany. Participa a les comissions d'Educació i Treball, d'Economia i d'Afers Exteriors de la Cambra de Representants.



Després de les reunions amb els congressistes, a les quals també han assistit el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el delegat del Govern als EUA, Andrew Scott Davis, el president ha informat als mitjans de comunicació que "els hem explicat quin és el moment polític que viu Catalunya, hem respost les seves preguntes i hem comprovat que hi ha interès per conèixer". Ha subratllat la importància que s'hagin celebrat aquestes trobades i ha posat en relleu que "res els ha sorprès" i que "estem a un país que estan acostumats a resoldre les coses votant".



En aquesta línia, Carles Puigdemont ha fet notar que "als llocs on hem anat fins ara hem trobat el mateix interès a saber, preguntar i escoltar molt atentament". "Saben el que ha decidit fer el Govern i, com que és un assumpte que transcendeix l'àmbit domèstic espanyol, el que ha de fer un bon polític és preguntar i documentar-se", ha afegit.



"Estem en un procés que culminarà amb un referèndum i si hi ha un resultat clar a favor de la independència hi haurà polítics que tindran un coneixement molt precís del que farà Catalunya", ha assenyalat Puigdemont, qui ha remarcat que "en el moment que els catalans votem i decidim tothom accepta que això deixarà de ser un afer domèstic i, per tant, els països prendran posicions a partir d'aquell escenari".