En un article a la Vanguardia Pilar Rahola afirma que "El grotesc i innecessari embolic protagonitzat pel jutge Santi Vidal és una baula més de la llarga cadena d'errors que es cometen des de les files del sobiranisme. És cert que també són molts els encerts que han ajudat a fer sobreviure la nostra identitat al llarg de la història".

Així, per a Rahola "Catalunya té al davant un Estat que, respecte del repte català, sempre ha actuat amb criteris repressius i sovint ha aconseguit deixar-nos en els ossos, però l'esforç i la convicció de tantes generacions de catalans han aconseguit el miracle de la supervivència. No hi ha dubte que l'Estat espanyol ha treballat intensament per destruir la identitat catalana, i per això mateix, el fet d'estar tan vius i tan alçats parla molt bé del sobiranisme. Emperò, no acabem d'evitar la tendència a disparar-nos trets al peu quan ens estan disparant per totes bandes…" i afegeix al respecte que "I un tret al peu ha estat, exactament, el que s'ha disparat el senador Vidal, alhora que ho feia també al peu del Govern. Per què? Més enllà d'excessos de protagonisme o de bocamollisme, crec que la resposta està en la ingenuïtat, floreta amb què, sovint, actua el moviment català, sense adonar-se que l'Estat és molt poderós, té molta experiència i molts instruments per imposar-se i, no cal dir, ens coneix al detall".







Rahola creu que tot plegat ha estat fruït d'excès d'innocència "Quina innocència autocomplaent i letal! En el CNI deuen estar rient molt, a banda d'agrair aquest regal inesperat del jutge".







I conclou amb contundència "Hi ha un altre aspecte que també és remarcable, i és la celeritat amb què s'articula la reacció dels contraris. Tot i que el Govern ha estat rotund en negar les afirmacions de Santi Vidal i fins i tot ERC ha animat el jutge a deixar l'escó, l'oposició s'ha apuntat a les tesis conspiratives a) perquè qualsevol excusa és bona per denigrar el procés, i b) perquè tot el que fa mal al Govern els produeix una evident alegria. Tanmateix, que el fiscal general en persona reaccioni amb una velocitat de llamp a investigar la Generalitat, sense cap prova, ni cap indici, ni res més que una xerrameca fora de lloc, és tan forassenyat com les pròpies paraules que ho motiven. No deixa de ser entrenyable veure com la Fiscalia de l'Estat treballa tan de pressa quan es tracta de Catalunya. Però, què ens esperàvem? Que l'Iceta no ho aprofitaria? Que en Coscubiela no hi sucaria pa? Que el ministre no s'hi apuntaria? Que la Fiscalia de l'Estat no s'hi agafaria per collar-nos encara més? Que l'Albiol no faria d'Albiol? No toca ara lamentar-se. Si els fem aquests regals, de què ens sorprenem?"