Segona cimera del Pacte Nacional pel Referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presidit la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), que es va constituir el 23 de desembre passat

També hi han assistit per part del Govern, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras; la consellera de Presidència, Neus Munté; el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Justícia, Carles Mundó.



En aquesta reunió també han intervingut les entitats i les institucions promotores del Pacte i els membres del Comitè Executiu. Així com, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



En aquesta segona cimera s'ha assumit un manifest elaborat pel Comitè Executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, coordinat per Joan Ignasi Elena, on es defineix Catalunya com a nació i que vol decidir el seu futur en un referèndum. Per seguir la línia de treball establerta en la reunió, està previst explicar a l'Estat espanyol i al món la situació de Catalunya i el compromís col·lectiu a favor del referèndum.