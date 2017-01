En un article a l'Ara Toni Soler es fa ressò de les declaracions de Lluís Llach en les que aquest ha afirmat "que si no hi ha acord pels pressupostos abandonarà abandonarà el Parlament i tornarà a casa" i al respecte ens diu "¿És un xantatge emocional? Potser sí, però hi té tot el dret".

I afegeix al respecte "En Llach, com molts d'altres, es va ficar en l'aventura política sense vocació, només per implicar-se en una causa, per fer pinya en un moment excepcional. Si se'n cansa i ho deixa, no ens quedarà altra cosa que agrair-li els serveis prestats. Per altra banda, no està escrit enlloc que el xantatge emocional vagi dirigit només a la CUP. En Llach és diputat de Junts pel Sí, però des de la seva elecció ha estat exquisidament conciliador, s'ha estalviat els retrets i sempre ha reclamat que l'acord necessita la generositat d'uns i altres".

I pel que fa a la negociació dels pressupostos creu Soler que "És difícil jutjar la negociació dels pressupostos de fora estant, perquè el nivell de gesticulació és exagerat. No ha de ser motiu d'escàndol, això, si al final hi ha acord; perquè un dels preus de l'acord és, justament, que les parts emfasitzin les seves diferències per donar valor a la seva generositat. De moment, el debat parlamentari el marquen les forces progressistes, tant les del Govern com les de l'oposició: la idea força dels comptes és el creixement de la despesa social (en l'accepció que la CUP i ERC donen a aquest terme), que és notable per a Junqueras, insuficient per a la CUP i misèrrima per als representants de CSQP, per als quals, com d'habitud, ningú és prou d'esquerres en aquest país".

I conclou que més val que s'aprovin els pressupostos "perquè amb la magnitud dels reptes que esperen a la cantonada, si no hi ha una mica de sentit d'estat és impossible que el país surti reforçat d'aquesta singladura. És per això que en Lluís Llach diu que si no hi ha pressupostos se'n va. Es pot governar un any més amb els pressupostos prorrogats, però en aquest cas la majoria sobiranista haurà demostrat sobradament que no està preparada per dur-nos a votar i per aplicar els resultats d'un referèndum. En aquest cas, més ens valdrà a tots assumir que el moment no ha arribat, i que potser ho farà millor una generació futura, més dotada que la nostra. No se n'anirà en Llach. Ens n'anirem molts més".