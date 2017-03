Tardà titlla Rajoy de 'triler' i posa en dubte del pla de 4.000 milions per a Rodalies anunciat fins al 2025

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, ha manifestat que l'executiu espanyol està fent 'un nou exercici de trilers en el qual sembla que hàgim de trobar la boleta'. Les declaracions, a l'entrada de la junta de portaveus del Congrés, arriben després de la visita de Mariano Rajoy a Barcelona,

en la qual ha promès noves inversions per a Rodalies i pel Corredor del Mediterrani per als propers anys.



Tardà s'ha mostrat molt escèptic davant dels 4.000 milions d'euros que Rajoy ha promès aquest matí davant l'empresariat català, ja que 'resulta que són els mateixos 4.000 milions que l'any 2009 va anunciar la llavors vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega per ser executats abans del 2015 i dels quals només se n'ha executat una ínfima part'. 'Ara tornen a sortir l'any 2017 com si fossin el Guadiana, encara que compromesos per al 2025. Tot un exercici de triler', ha insistit el diputat republicà.



Tardà ha volgut recordar que 'en l'hipotètic cas que el govern espanyol complís, no estaria fent una altra cosa que reparar una mínima part de l'espoli que Catalunya pateix des de fa decennis'.



Davant de les promeses de l'Estat espanyol, el portaveu d'Esquerra al Congrés ha afirmat que aquestes 'no mouran la voluntat del nostre govern d'obrir els col·legis electorals el mes de setembre perquè els ciutadans decideixin si seguim subjectes a aquests exercicis de trilers o bé si tenim el poder polític suficient per controlar els nostres recursos econòmics'.