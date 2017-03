"Venim als Estats Units a donar a conèixer el procés polític català"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en l'inici del seu viatge oficial als Estats Units, que l'objectiu de l'estada és "estendre el coneixement del que està passant a Catalunya i per què està passant". "Venim aquí amb el mateix ànim amb què hem anat a altres països abans, que és explicar-nos i

respondre totes les preguntes que ens vulguin formular, ja sigui per curiositat, per poca comprensió o per dubtes", ha explicat.



"On hem anat fins ara, i estic convençut que en el viatge als Estats Units no serà diferent, hem comprovat que hi ha interès", ha assegurat el cap de l'Executiu, i ha afegit que "allà on hi hagi aquest interès, nosaltres ens anirem a explicar". "No demanaré a ningú cap posicionament sobre el referèndum ni l'espero, perquè no estem en la fase del reconeixement, sinó del coneixement", ha apuntat Puigdemont, que ha remarcat la importància de poder explicar de primera mà la realitat catalana.



Acompanyat del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i del delegat del Govern als EUA, Andrew Scott Davis, el president visitarà les ciutats de Boston, Washington i Nova York durant el viatge, que s'allargarà fins el proper 31 de març.



L'agenda oficial del cap de l'Executiu ha començat a Boston, amb una visita al Cambridge Innovation Center (CIC), al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fundat el 1999, el CIC proporciona un espai de co-working privat per a start-ups que es volen desenvolupar dins d'una Comunitat d'Innovació Col·laborativa, que, a la vegada, actua com a suport als emprenedors. Actualment, engloba més de 1.000 companyies (entre les qual hi ha start-ups, però també grans companyies, inversors i proveïdors) que ocupen una superfície de 50.000m2 d'oficines i espais de co-working en 8 instal·lacions diferents.



Després de visitar les instal·lacions, el president ha mantingut una trobada en format de taula rodona amb emprenedors de la zona de Boston i Barcelona, moderada per Israel Ruiz, vicepresident del MIT. En ella han tractat temes com l'emprenedoria, les infraestructures, la tecnologia o el talent, a través de l'experiència comparada entre Massachusetts i Catalunya.



El president ha qualificat la reunió com un "intercanvi molt profitós" per tal de poder adoptar millors decisions per "reforçar aquest rol que Catalunya vol jugar al món d'un país que estimula l'emprenedoria, la recerca i la innovació" i per contribuir a "crear teixit econòmic i oportunitats de feina pels nostres ciutadans". "Tenim talent i molt bona formació a les nostres universitats, i, malgrat que ens falten eines d'estat per certs aspectes, tenim aquesta decidia vocació de jugar aquest partit", ha reblat.



Aquest vespre, el president es desplaçarà al The Minda de Gunzburg Center for European Studies (CES) de la Universitat de Harvard, on pronunciarà la conferència Catalonia, Today and Tomorrow, en el decurs de la qual farà un anàlisi de la situació política actual de Catalunya i el seu encaix a Europa.