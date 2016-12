Victòria Molins. Monja del marginats i independentista

M. Victòria Molins (1936), religiosa teresiana compromesa amb els més marginats (presos, sense sostre, prostitutes, immigrants) i participant en les grans manifestacions del 11S, ha aprofitat una estada a Montserrat per reflexionar sobre independentisme i cristianisme.





La monja escriu: "Res de l'humà no ha de ser indiferent als seguidors de Jesús (...) Els qui estimem Catalunya i voldríem la seva independència de l'Estat espanyol, si ho fem des del nostre ésser més profund (que no ha de deixar de banda l'Evangeli en el cas dels creients cristians), no podem de cap manera covar sentiments d'odi o de ressentiment". Insisteix: "Reivindicar els nostres drets –que és bo, just i necessari- no ens ha de portar a rancúnies, odis, insults i menyspreus".



La cristiana Victòria Molins promou la Catalunya independent amb una postura pacifista i evangèlica. Fa referència a les aportacions de personatges com el bisbe Josep Torras i Bages, l'arquitecte Antoni Gaudí, el músic Pau Casals, el polític Manuel Carrasco i Formiguera, executat pel franquisme.



Recorda les paraules de Pau Casals a les Nacions Unides (1971): "Deixeu-me que us digui una cosa...jo sóc català. Catalunya és avui una regió d'Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Jo us n'explicaré el perquè. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. Al segle XI totes les autoritats de Catalunya es van reunir en una ciutat de Franca, Toluges, aleshores Catalunya, per a parlar de pau, al segle XI... pau al món i contra, contra, contra les guerres, la inhumanitat de les guerres... això és Catalunya".



Molins també recorda a Carrasco i Formiguera, "perquè el seu crit a l'hora de l'afusellament va ser: 'Visca Catalunya lliure!' i Jesús, Jesús, Jesús" (...) Jo reivindicaria avui les mateixes idees que, resumides, defensà Manuel Carrasco i Formiguera en parlar d'una Catalunya lliure, per la qual va morir"



Victòria Molins fa aquestes consideracions en l'article "Reflexions catalanistes a la llum de l'Evangeli" publicat a "El Pregó". En canvi catalunyareligió.cat va desistir d'acollir aquest text