El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha destacat durant la comissió d'Economia i Hisenda el caràcter social dels pressupostos:"La prioritat és atendre les necessitats de la gent i impulsar l'economia per cobrir millor el futur", ha afirmat, que ha rebatut que siguin uns comptes com els dels darrers anys.

'No són continuistes, els canvis són evidents. No és el mateix disposar de 1.170 milions d'euros més en polítiques socials, que no fer-ho", ha afegit. Els grups de Junts pel Sí i la CUP han tombat les esmenes a la totalitat als pressupostos del departament d'Economia i, per tant, continuen la tramitació.



Junqueras ha explicat l'aposta que es fa per l'Agència Tributària de Catalunya, recordant que s'incrementa 'un 145% el pressupost de la secretaria d'Hisenda, per impulsar el desplegament de la hisenda catalana'. El vicepresident ha apuntat que l'Agència té previst tenir una plantilla total de 800 places al final de l'any 2017. Finalment, ha reivindicat la gestió que s'està realitzant des del departament, malgrat les circumstàncies: 'Amb totes les restriccions que ens posen, el dia a dia funciona bé. Som capaços de quadrar números i reduir terminis de pagament'.



Per la seva banda, el diputat d'Esquerra Republicana al grup de Junts pel Sí Roger Torrent ha destacat que la proposta de pressupostos té tres grans objectius polítics: "apuntalar el creixement econòmic; posar els instruments necessaris perquè aquest increment reverteixi en les famílies; i procurar i provocar que els ciutadans puguin decidir el seu futur". "Són uns pressupostos més lliures de Montoro i que afavoreixen la democràcia", ha resumit Torrent.



"Són uns pressupostos expansius i amb un fort component social. Uns pressupostos que augmenten un 8% i, de fet, són més expansius que els d'altres comunitats autònomes com Andalusia o el País Valencià", ha explicat el diputat, que ha destacat també el caràcter social dels comptes: "Aquest increment es destina gairebé tot en despesa social, que arriba a representar el 74,7% del total. Mai s'havia destinat aquest percentatge a despesa social, per això, podem concloure que són els més socials de la història", ha afirmat.



Torrent ha volgut posar de manifest que l'augment en la despesa social suposa 1.170 milions d'euros més amb els quals es podrà destinar 70 milions a la Renda Mínima, que "és l'embrió de la Renda Garantida de Ciutadania". El diputat ha destacat també que els pressupostos "han de servir per exercir la democràcia i garantir el referèndum o referèndum. Han de servir per blindar el dret a decidir dels ciutadans catalans aquest 2017", ha sentenciat.