El portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, davant la sentència del TSJC pel 9N amb penes d'inhabilitació i sanció econòmica ha preguntat 'què pensa fer l'Estat per aturar la democràcia? Inhabilitar-nos a tots?'. Sabrià ha expressat tot el suport a l'expresident Mas i les ex conselleres Irene Rigau i Joana Ortega per aquesta 'sentència indigna i

antidemocràtica' i ha reiterat 'que l'Estat no podrà aturar la democràcia als jutjats'.



El portaveu republicà ha explicat que per molt que inhabilitin polítics per posar les urnes, facin el TC a mida per aturar la democràcia o intentin fabricar proves des de les clavegueres de l'Estat, 'avui més que mai els hi tornem a repetir que aquest procés no el podran aturar, arribarem fins al final i posarem les urnes'. Sabrià assegura que l'Estat ha de saber que si no hi som els que ara estem davant, darrere nostre hi ha centenars de milers de persones disposades a fer un pas endavant per defensar la sobirania d'aquest país.



Sergi Sabrià ha assegurat que aquesta sentència no altera els plans, 'ens vam posar una data límit al setembre i estem fent tots els preparatius. Els embats de l'Estat segueixen però ja no ens sorprenen i treballem per tenir-ho preparat. Que ningú tingui cap dubte que el referèndum es convocarà i els catalans podran votar', ha reblat Sabrià.



La Comissió de Venècia adverteix l'estat espanyol



La Comissió de Venècia, integrada al Consell Europeu, ha advertit l'estat espanyol que no pot utilitzar el TC per posar multes coercitives i per suspendre càrrecs públics, perquè el que està fent és deslegitimar el Tribunal. Respecte d'aquesta informació, coneguda al detall aquest cap de setmana, Sabrià ha explicat que 'l'Estat ha perdut la batalla de la legitimitat i fa temps que va perdre la de la democràcia. Instem l'Estat a rectificar i a atendre totes les denúncies que li ha fet la Comissió de Venècia. Ens trobem davant d'una nova derrota de l'Estat i un motiu més per seguir endavant amb el procés'



Condemna a les agressions homòfobes i acte reivindicatiu a Berga



El portaveu nacional d'Esquerra Republicana ha volgut començar la roda de premsa enviant un missatge de suport i solidaritat a les víctimes de les agressions homòfobes d'aquest cap de setmana tant a Berga com al barri de Sants de Barcelona. 'Volem i lluitem per un país lliure, just i cohesionat i on cadascú pugui estimar com vulgui i, evidentment, fer-se petons públicament. Aquest tipus d'agressions no poden quedar impunes. Avui serem a Berga i convidem tothom a afegir-s'hi'.