En un article a Nació Digital Roger Palà afirma que "el cas de Coma posa també sobre la taula una qüestió fonamental: el difícil paper dels Mossos en l'actual context polític".

Explica Coma que "Els Mossos actuaven ahir com a policia judicial sota les ordres de l'Audiència Nacional espanyola. El mateix va passar amb l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, que va ser detinguda en el marc d'un procés judicial encetat per una denúncia del sindicat ultra Manos Limpias. En aquella ocasió, però, l'actuació policial va suposar una sonada picabaralla entre la conselleria d'Interior i la CUP, que va acabar demanant la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané. En el cas de Coma, en canvi, els cupaires han decidit mantenir un perfil menys bel·ligerant i centrar les seves crítiques en l'actuació de l'Estat. Un senyal que la comunicació entre l'esquerra independentista i Interior pot haver estat, en aquest cas, més fluïda que fa uns mesos".



Així per aquest "La reacció cautelosa de la CUP en el cas de Joan Coma és especialment significativa, sobretot en un moment en què les relacions cupaires amb Junts pel Sí no passen pel millor moment. Les pròximes setmanes seran complicades i la negociació dels pressupostos tensarà de nou les relacions dins del món independentista. Tanmateix, mentre això passa, el gran interrogant de la nova fase del procés segueix sense resposta: què passarà si el govern convoca un referèndum, la justícia espanyola el suspèn i un jutge ordena als Mossos retirar les urnes?" i afegeix "És en aquest context en que la frase de Joan Coma pren tot el sentit: "si es vol fer una truita cal trencar els ous". I en el cas de la convocatòria del referèndum hi podrem posar més o menys edulcorant argumental, però al final, per realitzar-lo, les institucions catalanes haurien de fer cas omís de la llei espanyola".



I es pregunta a mode de conclusió "La pregunta més pertinent a respondre potser seria la següent: el govern té alguna estratègia definida amb els Mossos per quan arribi el 'dia D'? O simplement ja ens ho trobarem?"