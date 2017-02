En una entrevista al Punt Avui el ara retirat de la política, Joan Puigcercós, avalua el passat, present i futur del procés. Per a ell el camí és "Referèndum, intentar guanyar-lo, i no fer marxa enrere. Forçar la situació fins al procés constituent. No hi ha cap altra sortida".

I és que creu Puigcercós que l'Estat no aturarà la via judicial ja que afirma "No la poden afluixar perquè la maquinària estatal és implacable. L'Estat espanyol es basa en un concepte de poder que és la suma de grans monopolis econòmics més l'estructura administrativa de l'Estat d'alts funcionaris. Són l'esquelet i el múscul de l'Estat, i els qui viuen del privilegi de l'statu quo. I, evidentment, no volen que canviï. Ni que hi hagués un poder polític que volgués ara aparcar la judicialització i buscar una via política, que no és el cas, tampoc ho permetrien. Hi hauria una rebel·lió judicial. El poder judicial espanyol és un sistema molt tancat on només un 20 o un 25 per cent no pertanyen a alguna nissaga judicial. La maquinària judicial forma part de l'ADN de l'Estat i no la pararan. En aquest moment el nacionalisme espanyol és un destructor de guerra llançat contra Catalunya que és impossible que maniobri"



Pel que fa a possibles inhabilitacons inclosa la de la presidenta del Parlament, Carme Forcell creu que "No ens hem d'obsessionar amb una persona o una altra. Els que ens ha d'ocupar són els objectius. La Carme Forcadell és ben conscient del paper que està fent i sap que pot ser inhabilitada. Però si aconseguim un referèndum aquest any, tot això de les inhabilitacions quedarà en res. Si parem i volem entrar en una negociació autonòmica i algú està pensant en eleccions, les inhabilitacions són un problema evident. Però si anem fins al final amb un procés constituent per la República catalana, les inhabilitacions seran un simple accident de recorregut. La prova és que l'Estat també té els seus dubtes i per això ha rebaixat la petició evitant tota via penal que pogués comportar presó".



D'altra banda, Puigcercós explica com l'Estat està utilitzant Hisenda a Catalunya "Ara els tancs ja han arribat i estan actuant. Es diuen Ministeri d'Hisenda en franca germanor amb el poder judicial. Hi ha una veritable obsessió de zel fiscal a Catalunya amb una pressió molt superior a la mitjana de l'Estat perquè consideren que Catalunya mereix un càstig. I saben a qui van a tocar. És clar que també fan inspeccions als no independentistes, però en determinats cercles del sobiranisme les inspeccions són forassenyades. Els mateixos assessors fiscals recomanen posar la seu de les empreses a Madrid per no tenir problemes en aquest sentit. Els impostos s'han de pagar i cal una bona inspecció fiscal. Però a Catalunya hi ha un excés, que sempre s'ha donat, però que ara s'ha disparat encara més fruit del procés independentista. És una repressió silenciosa. Ningú en vol parlar, però és l'instrument que estan fent servir. I cal dir que tot i això la massa independentista aguanta"



Sobre el paper dels comuns en el Procés i el referèndum afirma que "Si aconseguim forçar un referèndum, els comuns es dividiran per la meitat. Conec gent d'Iniciativa que votarà segur a favor. I dels comuns. No tinc cap dubte que Jaume Asens i Ricard Gomà votaran a favor. Però sobretot a mi el que m'interessen són les bases, i no tinc cap dubte que, si l'Estat entra amb tot, molta d'aquesta gent la tindrem al costat" i afegeix respecte aquest que "Hem de ser capaços de generar complicitat des de la dreta fins a l'esquerra. La República és la suma de sensibilitats molt diferents. El procés no és de dretes ni d'esquerres. I em sembla contraproduent dir que el procés ha de ser d'esquerra o de classes mitjanes. Ha de ser de tothom".



Finalment i pel que fa a com veu ERC ens diu que "Esquerra s'ha ressituat en un punt que amb el nou escenari es col·loca en un eix central. L'habilitat de Junqueras consisteix a saber articular per al procés sensibilitats molt diverses"