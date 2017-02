Un lema internacional a favor de la democràcia

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis presenten la nova imatge i el lema que acompanyaran fins al Referèndum els casos de judicialització de la política. La marca Love Democracy té un marcat perfil global i

s'ha creat amb la voluntat de fer visibles els greuges que pateixen les institucions catalanes per part de l'Estat espanyol.



Love democracy es connecta amb els moviments històrics de resistència pacífica, i evoca Gandhi, Martin Luther King, la Revolució dels clavells de Portugal... Moviments clau de defensa dels drets civils i de la comunitat, moviments exitosos en les seves reivindicacions que han aconseguit no únicament guanyar, sinó ésser reconeguts mundialment com a exemple.



Homenatge a Pau Casals Aquest lema és un homenatge al discurs que Pau Casals va fer en recollir la Medalla de la Pau de l'ONU de 1971, on deia: "Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides: al segle XI totes les autoritats de Catalunya es van reunir en una ciutat de França —aleshores Catalunya— per a parlar de pau, al segle XI... pau al món i contra, contra, contra les guerres, la inhumanitat de les guerres.... això és Catalunya".



Amb aquesta marca, les entitats volen arribar a totes les persones del món, de qualsevol país, identitat, cultura o pensament, en un idioma global i amb un lema que vol generar empatia. L'objectiu és posar Catalunya al centre de la defensa més ferma de la democràcia, amb un clam connectat al missatge de la Revolució dels somriures.



El lema s'utilitzarà en anglès acompanyat de la seva versió en català "estimem la democràcia" en alguns suports, com les falques de ràdio.