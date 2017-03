El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en l'acte institucional d'obertura de l'Any Bertrana, que "a Catalunya hi ha talent capaç de liderar les disciplines creatives més exigents amb un discurs d'interès global".

Aquesta capacitat, ha dit el cap del Govern, és la característica que defineix millor la creativitat catalana en tots els àmbits i és "la que aporta i assegura una originalitat insuperable".



Amb aquestes paraules el president de la Generalitat s'ha referit a l'obertura de l'Any Bertrana, però també a notícies com l'atorgament del Premi Pritzker a l'estudi d'arquitectura olotí RCR que s'ha conegut aquesta tarda. Un reconeixement, ha dit, "a la creativitat i al talent capaç d'elevar-se a allò global des del seu món quotidià, en aquest cas La Garrotxa".



Amb la presència també del conseller de Cultura, Santi Vila, i del comissari de l'Any Bertrana, Oriol Ponsatí, l'acte ha servit per donar el tret de sortida als actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana i del 125è naixement de la seva filla, Aurora Bertrana, que s'han programat per tal de difondre les seves obres.



Puigdemont ha assegurat que el cognom de Bertrana és un "referent de la llengua catalana" i va associat no només a la literatura, sinó també "a l'art i a la llengua". "La profunda petja de Josafat i la colossal i encara massa inèdita biografia literària d'Aurora Bertrana són l'evidència que tenim molt per descobrir o redescobrir d'ells". Per aquest motiu, el president ha assegurat que la commemoració és la gran oportunitat per homenatjar-los "rellegint-los o revisitant-los a la llum dels nous temps". "Les veritables obres mestres són aquelles que resisteixen vives al pas del temps i que, llegides avui, no només aguanten, sinó que tenen coses a dir-nos", ha afegit.



Durant l'acte, els actors Joan Massotkleiner i Cristina Cervià han llegit diversos textos de Prudenci i Aurora Bertrana també hi ha hagut una escenificació literària-musical a càrrec de les intèrprets Anna Farriol, Mireia Vila i Nora Girbau.



Més enllà de la seva vinculació familiar, Prudenci Bertrana i la seva filla Aurora Bertrana reflecteixen, de manera complementària, un enorme ventall d'aspectes de la cultura i la literatura catalanes del segle XX. Prudenci Bertrana és internacionalment conegut per la seva gran novel·la, Josafat (1906), però, a part d'aquest títol, compta amb una prolífica producció: nou novel·les, un centenar llarg de contes, deu obres de teatre i centenars d'articles publicats durant gairebé mig segle. Aurora Bertrana, per la seva part, va escriure en català, en castellà i en francès, i és autora de set novel·les publicades, dos reculls de prosa de viatges (a la Polinèsia Francesa i al Marroc), dos volums de Memòries i diversos llibres de relats breus.