En un article a la Vanguardia Salvador Cardús ens parla del que ell titlla de "pena d'hemeroteca" que qualifica "del risc que resulta de posar en evidència la feblesa d'unes declaracions públiques, una conducta personal o una decisió institucional a partir de declaracions, conductes o decisions anteriors".

I afegeix al respecte que "En la societat del paper escrit en què els diaris quedaven enterrats per a la majoria de ciutadans als arxius polsosos d'algunes biblioteques, o quan les paraules i les imatges dels mitjans audiovisuals eren volàtils a causa de la dificultat de registrar-les i emmagatzemar-les, el passat resultava molt lleuger de portar. Però ara, a través d'internet, accedim amb tota facilitat a les hemeroteques dels diaris. I no tan sols de diaris impresos, sinó dels digitals i d'arxius d'imatges i veu. Per si fos poc, podem accedir a les converses de les xarxes socials, on es poden recollir discussions enceses, comentaris que se suposen discrets i tota mena d'exabruptes. Tot, fora de context, és a dir, sense que al cap d'un temps res en pugui atenuar la calor del moment. En definitiva, avui el passat ens persegueix com mai no ho havia fet, i és notori que encara estem en procés d'assimilar-ho culturalment i, per tant, de saber-hi ac­tuar previsorament".



I és per això que aquest creu que "la vida política s'ha complicat tant." i afegeix que " també s'ha complicat la vida dels qui fabriquem –uns amb més èxit que d'altres– opinió pública. I la dels experts i pensadors que analitzen el present i fan pronòstics de futur que, al cap del temps, es poden mostrar fallits i afectar la seva credibilitat. No és estrany que estiguin creixent els gabinets de comunicació dedicats a vetllar per la notorietat personal o institucional, actualment assetjada per un passat que està instal·lat en el núvol, sí, però un núvol d'aquells que anuncien tempesta".



Així, per a Cardús quan el Procés s'acabi "tindrem uns anys sobre la taula per estudiar-los amb molta atenció. I aquesta vegada, entre els fets a estudiar, tindrem ben a l'abast l'anàlisi dels canvis successius que s'hauran produït no tan sols en els fets, sinó també en les paraules dites a propòsit dels fets. O, encara millor, mai com ara podrem estudiar com les paraules també hauran esdevingut fets" amb els que "es veurà quins hauran estat els canvis en les línies editorials dels mitjans de comunicació en funció tant dels esdeveniments com dels seus interessos empresarials o polítics. Es podrà considerar el grau d'encert o d'error dels pronòstics dels experts i les seves enquestes. Es valorarà què eren crítiques dòcils i què docilitats crítiques. Es veurà amb més claredat quines anàlisis expressaven desitjos no confessats. I, no cal dir-ho, sabrem quines pors hauran nascut d'amenaces velades i quines promeses hauran acabat sent caramels enverinats".



Conclou Cardús que "Sigui com sigui, el que em sembla indiscutible és que la "pena d'hemeroteca" pesarà com una llosa l'endemà de la resolució del desafiament sobiranista. El mapa polític i els actors que s'hi mouran hauran canviat de dalt a baix. Però també haurà canviarà l'escenari dels qui ens haurem dedicat a voler entendre i explicar el procés. La pena d'hemeroteca mostrarà qui s'ha dedicat a empènyer-lo o a sabotejar-lo. A fer-lo clar o a enfosquir-lo. A comprendre'l o a condemnar-lo. A arriscar-hi la pell o a treure'n profit. I a diferència del procés de transició a la democràcia, l'èxit o el fracàs del procés fins a la independència de Catalunya ja no és podrà construir sobre la desmemòria".