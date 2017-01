L'Agència Catalana de Turisme i el FC Barcelona realitzen un vídeo conjunt per promocionar Catalunya arreu del món

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) i el FC Barcelona han donat a conèixer avui a través de les xarxes socials del FC Barcelona, que compten amb 225 milions de seguidors, així com a les xarxes internacionals del Catalunya Experience, un vídeo-espot realitzat per les dues entitats amb l'objectiu de promocionar la destinació turística catalana i projectar la imatge de Catalunya al món.

Sota el lema "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya", el vídeo mostra les vivències reals de dos joves mexicans, els germans Cabral, que han visitat Catalunya i han viscut l'experiència blaugrana. Es tracta doncs d'un espot produït a partir de les vivències reals de dos viatgers, perquè precisament el vídeo busca transmetre amb la major autenticitat possible, les emocions que qualsevol visitant pot obtenir de l'experiència Catalunya i Barça.

Fans Meeting Fans

Els germans Cabral han pogut gaudir d'aquesta experiència en ser els guanyadors de la segona edició del "Fans Meeting Fans", un concurs organitzat pel FC Barcelona, amb la col·laboració de l'ACT, en el que els participants podien guanyar un viatge a Catalunya i una experiència blaugrana. Enguany el concurs ha arribat a més de 41 milions de persones i hi ha tingut més de 70.000 registres d'arreu del món, multiplicant per set els 10.000 inscrits de la primera edició.

Cada any, els guanyadors del viatge recorreran una part del territori català. L'any passat van tenir l'oportunitat de visitar Girona i la Costa Brava, mentre que aquest any el viatge, de quatre dies de durada, s'ha centrat en la zona enoturística del Priorat, així com en les ciutats de Reus, Tarragona i Barcelona.

A més, els dos joves mexicans van assistir al partit de lliga entre el FC Barcelona i el Màlaga, en el que fins i tot van baixar al terreny de joc mentre escalfaven els jugadors, i també van poder gaudir d'una visita guiada pel Camp Nou Experience.

L'acord Catalunya i FC Barcelona

Tant el vídeo com el concurs són algunes de les moltes accions que l'Agència Catalana de Turisme i el FC Barcelona realitzen conjuntament al llarg de l'any, fruit de l'acord de partenariat que ambdues entitats mantenen des del 2012. L'objectiu de l'acord és promocionar Catalunya i el FC Barcelona en mercats internacionals. Tant la campanya "Fans Meeting Fans" com totes les altres accions realitzades de forma conjunta es vertebren a través del concepte estratègic 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya'.