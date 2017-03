De Tribuna.cat a Nació Digital

L'Associació sense finalitats de lucre Tribuna Catalana creu que ha arribat el moment de replantejar-se la tasca de servei al país que ha desenvolupat en els últims quinze anys a través de la seva web tribuna.cat. I és que la premsa digital en tots aquests anys ha crescut exponencialment i s'ha consolidat al nostre país.

És per aquest motiu que la nostra associació ha pres la decisió de passar el testimoni a Nació Digital. El portal que fa la nostra funció amb lideratge i coherència nacional.



Tribuna.cat, doncs, ha cedit el seu fons històric a Nació Digital per tal que aquest pugui ser consultat i desitja que aquest diari es converteixi en l'eina informativa de tots els col·laboradors i seguidors de Tribuna.cat.



No obstant això, l'Associació Tribuna Catalana no plega i continuarà treballant en projectes com el de Debat Nacional i col·laborant amb el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya en la seva tasca de sensibilització en el camp de la seguretat nacional.



Barcelona 29 de març 2017.